‘Voelen ons niet meer veilig’: scoutsmeisjes zetten kamp stop nadat leiding gluurder ontmaskert in de struiken

De scoutsmeisjes van Sint-Pauwels uit Sint-Gillis-Waas waren op kamp in Voormezele bij Ieper. Hun tenten stonden vlak bij het Tortelbos. Maandagnamiddag ging een van de leden in het bos naar het kamptoilet, toen ze merkte dat ze begluurd werd door een onbekende man. Hij was zichzelf ook aan het bevredigen.

Het tienermeisje sloeg alarm bij de scoutsleiding, die onmiddellijk op zoek ging naar de man. Even later zagen ze hem in een wagen stappen en wegrijden. De meisjes konden de nummerplaat noteren en doorgeven aan de politie. Die kon de man snel oppakken. Volgens het parket van West-Vlaanderen loopt er nu een onderzoek.

Na het voorval besliste de scoutsgroep om het kamp vroegtijdig stop te zetten, omdat ze zich niet meer veilig voelen. Vanavond volgt wel nog een afsluitavond in Sint-Pauwels met een kampvuur, om de gebeurtenissen achter zich te laten.