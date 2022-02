VN-rapport: wereld doet te weinig om verwoestende bosbranden te voorkomen

Ecoloog Imma Oliveras wordt nog altijd emotioneel als ze terugdenkt aan de bosbranden in de Amazone. “Dat zijn beelden die ik nooit meer uit mijn hoofd kan krijgen”, zegt ze met een trilling in haar stem, vanachter haar computer thuis in Oxford. Ze denkt aan de hoeveelheid biodiversiteit die er jaarlijks verloren gaat, de smog-achtige wolk die nog maanden in de dorpen hangt, de mensen die hun huis en inkomstenbronnen kwijtraken.

Vandaag publiceert UNEP, het milieuagentschap van de VN, “het meest complete rapport tot nu toe” over de wereldwijde bosbranden, die mede door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Het moet laten zien dat al die branden “geen geïsoleerde gebeurtenissen zijn”. Het VN-rapport wijst vooral op gebreken. Oliveras: “Bijna al het geld gaat naar de bestrijding van bosbranden. Het onderliggende probleem is het gebrek aan investeringen in het voorkomen ervan.”

Imma Oliveras. Beeld Imma Olivares

Daarvoor doet het rapport een hele reeks aanbevelingen. “Eén ding is het op orde hebben van brandstof in hoge risicogebieden en van de hoeveelheid vegetatie daar. Daarnaast kan het verstandig zijn om veilige stroken te creëren rond stedelijke gebieden, bijvoorbeeld met boomsoorten die niet snel verbranden.”

Megabranden

“Twintig jaar geleden kwam dit type megabranden niet vaak voor. Nu zien we ze elk jaar wel ergens. Mede door ontbossing, maar vooral door klimaatverandering. Eén onderzoek brengt bijvoorbeeld de heftige bosbranden in Australië van 2020 in kaart, die precies samenvallen met de extreme hittegolf daar. Zelf onderzocht ik met collega’s aan Oxford het vuurseizoen in de Braziliaanse Savannah. Dat duurt elk jaar langer, door de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.”

De belangrijkste conclusie? “Vooral dat bosbranden frequenter gaan voorkomen en ook op meer plekken. Die toename komt door klimaatverandering, en door branden zelf komt ook weer meer CO2 vrij. We moeten ermee leren leven en we zullen daarom meer moeten investeren in bestrijding en preventie.”