VN-klimaattop is marathon met close finish

De mooiste woorden op een VN-klimaattop zoals in Glasgow (COP26) - een twee weken durende diplomatieke marathon met tienduizenden deelnemers - worden gesproken aan het begin. De eerste twee dagen vormen het zogenaamde High Level Segment. Meer dan 120 staatshoofden en regeringsleiders houden dan veel te lange speeches waarin ze de catastrofale ernst van de klimaatcrisis uiteenzetten alsmede hun brandende ambitie daar zo snel mogelijk wat tegen te doen. Blablabla, in de woorden van klimaatactiviste Greta Thunberg.

Daarna gaan ambtelijke onderhandelaars in besloten achterkamertjes aan de slag met de talloze ingewikkelde technische dossiers waarop voortgang moet worden geboekt - over de aanscherping van de gezamenlijke klimaatdoelen, over financiële hulp voor de arme landen, over tijdspaden enzovoorts. Uiteindelijk draait het allemaal vooral om de tekst van een slotverklaring waarover alle landen het eens moeten worden. Er ligt in Glasgow nog meer werk dan andere jaren, omdat COP26 vanwege de coronapandemie een jaar werd uitgesteld.

De onderhandelingen ontaarden al snel in een ondoorzichtig proces waarover volop wordt gespind en waarin maar twee dingen zeker zijn: het draait om de tegenstellingen tussen arme en rijke landen en tussen landen met en zonder fossiele belangen. De vorderingen (of het gebrek eraan) worden besproken in de wandelgangen en op een soort jaarbeurs van debatten, persconferenties en andere side-events waar vertegenwoordigers van ngo’s, bedrijfsleven, inheemse volkeren en media elkaar ontmoeten. Af en toe organiseren pressiegroepen, zoals de kleine eilandstaten, forums om druk te zetten. Actievoerders houden ludieke acties en soms worden ze eruit gezet.

Aan het begin van de tweede week arriveren de politici, vakministers die op basis van de ambtelijke stukken met het echte onderhandelen starten. Het is een schimmige koehandel waarbij opnieuw rijke landen tegenover arme landen staan, allerlei coalities worden gesloten en soms landen dreigen met opstappen. De COP-voorzitter probeert steeds wanhopiger toch tot een eindresultaat te komen. De staatshoofden en regeringsleiders laten zich bij dit alles niet meer zien. Soms komt er een terug voor een dramatische oproep om tot een deal te komen.

Die deal komt traditiegetrouw pas op de laatste dag. Volgende week vrijdag dus, maar vaak wordt de eindtekst pas zaterdag in de kleine uurtjes afgehecht. Soms zelfs zondag, als werklieden de congreshallen alweer afbreken en veel afgevaardigden al naar huis zijn. Die deal, gepresenteerd in halflege plenaire zaal, is veelal een slap aftreksel van de peptalk van de eerste dagen. Maar dat geeft niet, want volgend jaar is er weer een COP.