VN-klimaatrapport waarschuwt voor extremer weer, en ook België zal de gevolgen voelen

Mocht er nog enige twijfel over bestaan, dan nemen de auteurs van het IPCC-klimaatpanel die weg: de aarde warmt steeds sneller op, en de menselijke invloed daarin is ‘ondubbelzinnig’ bepalend. Volgens het nieuwe IPCC-rapport, dat 4.000 pagina’s en meer dan 14.000 wetenschappelijke bronverwijzingen telt, is de temperatuur sinds 1970 sneller gestegen dan gedurende elke andere halve eeuw van de afgelopen 2000 jaar. Die evolutie verloopt vrijwel lineair met de evolutie van de menselijke CO 2 -uitstoot.

Volgens de modellen van het IPCC stevenen we in alle scenario’s af op minstens 1,5 graden opwarming. De opwarming gaat nog sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Die anderhalve graad maakt een wereld van verschil. Een hittegolf die zich een eeuw geleden gemiddeld eens in de vijftig jaar voordeed, zal zich bij een opwarming van 1,5 graden Celsius eerder om de vijf jaar voordoen.

België warmt bovendien sneller op dan gemiddeld, omdat ons land een landmassa is met in verhouding weinig water. Dat zal zich laten voelen in extremere droogtes, hittegolven en extremere neerslag, waarvan we afgelopen maand de gevolgen al zagen. Volgens klimaatwetenschapper Philippe Huybrechts (VUB), die meeschreef aan het rapport, zal vooral de stijging van de zeespiegel gevolgen hebben voor ons land. De zee zou namelijk, afhankelijk van de CO 2 -uitstoot, tegen eind deze eeuw met 30 centimeter tot een meter kunnen stijgen. “Extreem hoge waterstanden, die slechts een keer om de honderd jaar voorkwamen, zullen we midden deze eeuw om de vijf jaar zien”, zegt Huybrechts. “Als we ons daartegen willen wapenen, gaan we onze dijken moeten verhogen.”

De hamvraag is hoe snel we wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bij elke halve graad opwarming extra zullen extreme weersomstandigheden frequenter en heviger zijn. “Dat toont aan dat de toekomst nog openligt. Elke ton CO 2 die we nu nog uitstoten telt”, zegt Huybrechts.

Het rapport verschijnt drie maanden voordat in Glasgow een belangrijke klimaattop plaatsvindt. Daar zullen alle landen wereldwijd afspreken hoe ze de strijd tegen klimaatopwarming willen opschroeven. Dat zal nodig zijn, want volgens de Climate Action Tracker stevenen we met de huidige maatregelen af op een opwarming van 3 graden tegen 2100.