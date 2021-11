VN-directeur daagt Elon Musk uit na Twitter-discussie: 6 miljard dollar om de honger de wereld uit te helpen? ‘Hier is het plan’

Het begon als een openbare Twitter-discussie tussen miljardair Elon Musk en David Beasley, directeur van het VN-wereldvoedselprogramma, over hoeveel miljarden dollars nodig zijn om wereldwijde hongersnood op te lossen. Dat debat is nu uitgemond in een concreet VN-plan en een directe oproep aan de beroemde miljardair om een deel van zijn vermogen te doneren.

Eind vorige maand zei Beasley in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN dat met een donatie van 6 miljard dollar van miljardairs de wereldwijde honger kon worden bestreden, hij noemde daarbij specifiek de beroemde en extreem rijke ondernemers Elon Musk (onder andere Tesla) en Jeff Bezos (Amazon). Musk reageerde en schreef op Twitter dat hij direct een deel van zijn Tesla-aandelen verkoopt als de Verenigde Naties ‘heel precies’ kunnen bewijzen dat 6 miljard genoeg is om de omvangrijke problemen op te lossen.

Ruim twee weken later voegt Beasley de daad bij het woord en dient hij Musk van repliek. Deze week verwijst hij in een reeks tweets naar een document met de naam ‘Een eenmalige oproep aan miljardairs’. Daarin staat puntsgewijs uitgelegd hoe de miljarden van Musk 42 miljoen mensen in 43 landen kunnen redden.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. — Elon Musk (@elonmusk) 31 oktober 2021

Specificatie

De kostenposten zijn alvast gespecificeerd: de VN reserveert 3,5 miljard voor het kopen en leveren van voedsel, 2 miljard voor contant geld en voedselbonnen op plekken waar de vrije (voedsel)markt de problemen deels kan oplossen en 700 miljoen om nieuwe voedselprogramma’s in de verschillende landen te managen. Nog eens 400 miljoen zou nodig zijn om de logistieke operatie te coördineren.

“De wereld staat in brand”, schrijft de VN-directeur in de tweets. “Als je mensen niet voedt, voed je conflict, destabilisatie en massamigratie.” Om zijn boodschap kracht bij te zetten richt hij zich direct tot Musk. “Je vroeg om een helder en open plan. Hier is het! We staan klaar om met jou en ieder ander die levens wil redden te praten. De vraag is 6,6 miljard dollar om hongersnood in 2022 te voorkomen.”

Musk heeft nog niet gereageerd op de tweets van Beasley. Maar het zou niet voor het eerst zijn dat de ondernemer (deels) woord houdt. Vorige week nog verkocht de Tesla-topman 3 procent van zijn aandelen in het elektrische autobedrijf nadat hij op Twitter had beloofd 10 procent van zijn aandelen te verkopen als een meerderheid van zijn volgers daar voor zou stemmen in een poll op het sociale platform.

Het totale vermogen van Elon Musk zou volgens zakenblad Bloomberg zo’n 289 miljard dollar bedragen. Musk is naast topman van Tesla ook oprichter en directeur van SpaceX, een bedrijf dat commerciële ruimtevluchten verzorgt.