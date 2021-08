Vluchtelingenorganisaties reageren verontwaardigd op brief Mahdi over gedwongen terugkeer

De brief is gericht aan de Europese Commissie en is mee ondertekend door Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland. De zes landen onderstrepen in de brief “het belang van de terugkeer van hen die geen echte bescherming nodig hebben.”

Sammy Mahdi zelf heeft het in een reactie op Twitter over een erg genuanceerde brief, waarin ook wordt gepleit voor “investeringen in de regio rond Afghanistan, zodat mensen die vluchten meteen bescherming en menswaardige opvang krijgen.”

“Een zichzelf respecterende overheid moet haar eigen beslissingen ook uitvoeren. Afghanen die na een grondig en onafhankelijk onderzoek blijken geen nood aan asiel te hebben, kunnen niet alsnog in België blijven”, gaat Mahdi verder.

“Het beschermingspercentage voor Afghanen is geen 100 %, sommigen krijgen een negatieve beslissing en dus een bevel om het grondgebied te verlaten. Voor die groep moet terugkeer mogelijk blijven, niet voor zij die bescherming nodig hebben, en dat ook zullen krijgen”, schrijft Mahdi ook nog.