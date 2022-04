► ‘Vliegtuigruil’ van Red Bull op vier kilometer hoogte loopt mis

Vlak nadat de mannen met hun Cessna’s de duikvlucht hadden ingezet en uit de toestellen waren gesprongen, begon het lege vliegtuigje van Aikins te tollen, waardoor het oncontroleerbaar werd.

Farrington zag zich gedwongen zijn parachute te gebruiken, terwijl het blauwe vliegtuig waar hij naartoe had moeten skydiven te pletter viel. Aikins slaagde er wel in om naar het andere, wel loodrecht naar beneden vallende toestel te skydiven, de controle weer over te nemen en een veilige landing te maken. Het teleurgestelde duo ontmoette elkaar weer op de grond, nadat Farrington met een helikopter was opgepikt uit de woestijn.

In een ideaal scenario zouden de mannen op een hoogte van 14.000 voet, zo'n 4.200 meter, uit hun eigen Cessna 182-toestellen gesprongen zijn, waarna beide vliegtuigen loodrecht naar beneden zouden vallen in een duikvlucht. Al skydivend zouden de twee piloten elkaar in de lucht kruisen, terwijl ze zich elk naar het andere onbemande toestel begaven, om ten laatste op een hoogte van 2.000 voet of 610 meter, de controle van het andere toestel weer over te nemen om het veilig te laten landen. Of zoals Aikins, bedenker van de stunt, het zelf vooraf bondig samenvatte: “Ik stijg met het ene toestel op en land met het andere.”

Teleurstelling

Helaas liep het anders. Aikins zelf steeg inderdaad op met het ene toestel en landde met het andere, maar zijn maat (en neef) Farrington moest noodgedwongen zijn parachute gebruiken om een veilige landing te maken, terwijl het vliegtuigje dat hij had moeten overnemen, rijp is voor de schroothoop - Red Bull toonde geen beelden van de elders in de woestijn neergestorte blauwe Cessna.

Aikins en Farrington moesten na afloop hun teleurstelling verbijten, maar concludeerden dat alle veiligheidssystemen dienst gedaan hadden. “Het belangrijkste is dat iedereen veilig is geland.”

