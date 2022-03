Vliegtuig met meer dan 130 inzittenden neergestort in China

Achter­grond Oorlog in Oekraïne ‘Ruslands aanval is verzand, schieten is het enige wat ze nog kunnen doen’: inzet van hypersonische raketten is ‘signaal voor Westen’ ‘Ruslands aanval is verzand, schieten is het enige wat ze nog kunnen doen’: inzet van hypersonische raketten is ‘signaal voor Westen’