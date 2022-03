Vliegtuig met meer dan 130 inzittenden neergestort in China: geen tekenen van overlevenden

Wat is er gebeurd?

Het vliegtuig, een zes jaar oude Boeing 737-800NG van de maatschappij China Eastern, was om 13.11 uur plaatselijke tijd (6.11 uur in België) vertrokken vanuit Kunming, en was onderweg naar Guangzhou, 1.300 kilometer verder.

Volgens nieuwsagentschap China News tonen vluchtdata dat de Boeing 737 op een hoogte van 8.800 meter vloog en om 14.19 uur lokale tijd (7.19 uur Belgische tijd) plots daalde. Twee minuten later ging het contact met vlucht MU5735 verloren.

Het vliegtuig stortte neer nabij de stad Wuzhou, in de regio Guangxi. Daarbij is brand ontstaan op een berg, bericht de staatstelevisie op gezag van lokale functionarissen.

Hoe kon dit gebeuren?

De oorzaak van de crash is nog onbekend, maar er wordt volop over gespeculeerd. Zo zou het zicht beperkt geweest kunnen zijn door laaghangende bewolking en zware regenval.

“Zelfs als beide motoren van de Boeing 737 tegelijkertijd waren uitgevallen, zou het onmogelijk zijn om met zo’n snelheid neer te storten omdat het vliegtuig nog een eind zou kunnen zweven”, verklaarde een deskundige op de staatsmedia.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Officieel is er nog niets bekend over slachtoffers. Er waren 132 mensen aan boord van het vliegtuig, onder wie negen bemanningsleden. De brandweer meldde aan lokale media dat er tussen de brokstukken geen teken van overlevenden is.

Op de laatst beschikbare openbare vluchtgegevens bevond het vliegtuig zich op zo’n 1 kilometer hoogte, en duikelde het met een snelheid van 566 kilometer per uur naar beneden. “Als dat klopt, zou het duidelijk niet te overleven zijn”, zegt luchtvaartkenner Jason Rabinowitz op Twitter.

De Chinese luchtvaart behoort op basis van de cijfers tot de veiligste ter wereld. Volgens Aviation Safety Network vond het laatste dodelijke vliegtuigongeval in China plaats in 2010. 44 van de 96 inzittenden van een Embaer E-190 van Henan Airlines kwamen toen om toen het vliegtuig bij het naderen van de luchthaven in Yichun neerstortte door slecht zicht.