Vliegtaks is nog niet klaar voor landing: MR verzet zich tegen prijsverhoging voor alle vluchten

Bij de begrotingsgesprekken van oktober besliste de regering om een nieuwe taks op korte vluchten in het leven te roepen. Die zogenaamde inschepingstaks moet jaarlijks 30 miljoen euro in het laatje brengen, al was lang onduidelijk hoe dat precies zou gebeuren. Twee euro, vijf euro, twintig euro: iedere partij had een ander bedrag in gedachten.

Intussen heeft minister Van Peteghem zijn voorstel rond. Op vluchten tot 500 kilometer moet vanaf 1 april een taks van 10 euro betaald worden. Langere vluchten binnen Europa worden 2 euro duurder, bij intercontinentale vluchten wordt 4 euro aangerekend. Het voorstel maakt deel uit van een grotere taxshift waar de regering zich wellicht de komende weken over zal buigen. Een finaal akkoord is er nog niet.

“Bij kortere vluchten ligt het bedrag hoger, omdat daar een alternatief voor is. Je kan ook met de trein naar Parijs, Amsterdam of Keulen”, zegt Van Peteghems woordvoerster Miet Deckers. Ook mensen die een privévliegtuig of helikopter gebruiken, moeten de taks betalen.

De belasting is dus bedoeld om mensen te ontraden het vliegtuig te nemen als daar een ecologischer alternatief voor bestaat. Maar het valt te betwijfelen of mensen voor 10 euro meer de trein zullen nemen. Deckers geeft toe dat er geen studie werd uitgevoerd hoe hoog het bedrag moet zijn om mensen te ontraden. “Het bedrag is een evenwicht tussen de doelstelling van de taks en de bezorgdheid bij de luchthavenuitbaters. Zij vreesden dat passagiers gewoon naar nabije luchthavens in het buitenland zouden gaan als tickets te duur werden.”

Bij de langere vluchten is met 2 en 4 euro al helemaal geen sprake van ontrading. Daar moet de taks gezien worden als een belasting op de kerosine die vliegtuigen gebruiken, zegt Deckers. “Die brandstof wordt nu eigenlijk niet belast.”

Maar de Franstalige liberalen van de MR sturen het voorstel al meteen terug naar de tekentafel. Bij voorzitter Bouchez is te horen dat Van Peteghem zich aan het begrotingsakkoord moet houden. Daarin was enkel sprake van een taks op korte vluchten. “Het doel is om vluchten te ontmoedigen waar een alternatief voor bestaat. Dus maximaal 500 kilometer, en niet buiten Europa.”

Alleen: met enkel de korte vluchten haalt de taks niet de beoogde 30 miljoen. Als de opbrengst lager ligt, moet dat elders in de begroting gecompenseerd worden. Al lijkt dat niet onoverkomelijk, want op de hele federale begroting gaat het om een erg bescheiden bedrag. De vraag is veeleer of de groenen er akkoord mee gaan dat de voor hen symbolisch belangrijke taks teruggeschroefd wordt.