Vlamingen kopen steeds meer bouwgrond: ‘Een energiezuinige nieuwbouw is nu eenmaal makkelijker’

De verkaveling van Vlaanderen gaat nog altijd hard. Afgelopen zomer werd een derde meer bouwgrond verkocht dan in 2019, leert de nieuwe Notarisbarometer. ‘Een energiezuinige woning is met nieuwbouw nu eenmaal makkelijker te realiseren.’

Vlaanderen mag dan wel kampioen van de lintbebouwing zijn, een bouwgrond kopen heeft nog niks aan populariteit ingeboet. Integendeel. In de maanden juli, augustus en september zijn maar liefst een derde meer bouwgronden (30,5 procent) verkocht dan in de zomermaanden van 2019, blijkt uit de nieuwe Notarisbarometer.

Volgens Bart Van Opstal van de Notarisbarometer is de stijgende populariteit van bouwgrond voor een stuk te verklaren door de coronacrisis. “Veel mensen hebben door de lockdown het belang ingezien van ruimer wonen, of een eigen tuin. Bouwgronden bevinden zich nu eenmaal buiten de stad, vaak in de omgeving van groen, en voldoen dus eerder aan dat plaatje.”

Ook speelt vermoedelijk mee dat corona voor toegenomen flexibiliteit op het werk gezorgd heeft. Nu sinds corona een aantal dagen per week thuiswerken voor veel werknemers mogelijk is, is een woning iets verder van de stad aantrekkelijker geworden.

Ook klimaatbewustzijn zou, zeker bij jonge gezinnen, kunnen meespelen. “Mensen willen vandaag een energiezuinige woning”, zegt Van Opstal. “Dat is met een nieuwbouw nu eenmaal makkelijker te realiseren, aangezien het bij nieuwbouwwoningen vereist is om aan de strengste energienormen te voldoen.”

Het gaat verder dan louter milieubewustzijn. Gezinnen die in een slecht geïsoleerde woning leven, voelen de uit de pan swingende energieprijzen steeds meer in hun portemonnee. “Hoe je het draait of keert: een bouwgrond met nieuwbouwwoning is duurder in aanbouw”, zegt Van Opstal. “Maar gezinnen die zo’n nieuwbouw kopen, weten wel dat de energieprijzen lager zullen zijn. Als mensen een bestaande woning renoveren, komen ze al eens voor verrassingen te staan, en vaak negatieve. Zelfs met alle renovaties zal een bestaande woning nooit zo energiezuinig zijn als een nieuwbouwwoning.”

De uitdagingen om het bestaande woningpatrimonium in Vlaanderen energiezuinig te maken, zijn gigantisch. Volgens een studie van Steunpunt Wonen moet 95 procent van de woningen in Vlaanderen werkzaamheden ondergaan om de energiedoelstellingen van het Renovatiepact in 2050 te halen. Samen met de vereiste kosten om de woningkwaliteit te verbeteren, lopen de kosten om die woningen te verduurzamen op tot gemiddeld 52.000 euro tot 55.000 euro per woning. Bij de minst bemiddelde bevolkingsgroepen, die in de slechts geïsoleerde woningen leven, ligt dat nog beduidend hoger. Zij moeten al 61.000 tot 64.000 euro ophoesten om hun woning energiezuinig te maken.

‘Gemiste kansen’

Docent stedenbouw Michael Ryckewaert (VUB), die de studie leidde, vindt dat de Vlaamse regering kansen mist om bestaande woningen energiezuiniger te maken. “Terwijl nieuwbouwwoningen aan de strengste voorwaarden moeten voldoen, zien we dat er bij de overdracht van bestaande woningen helemaal geen verplichting tot energiebesparende renovaties zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen bij de aanschaf niet altijd de renovatiekosten die sowieso zullen volgen in rekening brengen.”

Nieuwbouwwoningen mogen dan wel energiebesparender zijn, het steeds meer innemen van extra open ruimte heeft ook een milieu-impact, stelt Ryckewaert. “Elke extra afgelegen woning betekent meer autoverbruik en verharding. Alleen wordt die impact vandaag niet meegerekend.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nuanceert dat laatste door erop te wijzen dat er vandaag vooral bijgebouwd wordt binnen het bestaande ruimtebeslag, bijvoorbeeld door een woning te vervangen door twee of drie koppelwoningen of appartementen, of te bouwen op voormalige industrieterreinen. Daarnaast buigt een ‘taskforce bouwshift’ zich over de vraag hoe nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden zonder de verharding nog veel verder te laten ontsporen.