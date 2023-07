Vlamingen geven hun leven gemiddeld 7,3 op 10

18,6 procent van de Vlamingen geeft zijn leven een negen of meer op tien. Iets meer dan zeven op de tien plaatsten zichzelf in de categorie ‘matige levenstevredenheid’ met een score van zes tot acht. Net geen 10 procent duidt een score lager dan zes aan.

Vrouwen, lageropgeleiden en personen die aangeven moeilijk rond te komen met hun huishoudinkomen geven vaker aan een slechte mentale gezondheid te hebben. Zeven op de tien mensen die een slechte mentale gezondheid rapporteren, hebben daarvoor al hulp gezocht. Praten met de eigen familie of de huisarts is dan meestal de eerste stap. Bij mannen en 55-plussers is de drempel om erover te praten hoger.

Iets minder dan de helft van de Vlaamse bevolking heeft geprobeerd om afgelopen jaar hun geestelijke gezondheid te versterken en ongeveer de helft heeft de intentie om dat komend jaar te doen. Personen die een slechte geestelijke gezondheid melden hebben vaker de intentie om aan hun mentaal welzijn te werken. Ruim de helft van de personen die hun geestelijke gezondheid willen versterken, is evenwel onzeker of dat zal lukken.

De aspecten die als het belangrijkst worden opgegeven voor de geestelijke gezondheid zijn: ‘lichamelijk gezond zijn’ (63,7 procent), ‘familie of goede vrienden om problemen mee te bespreken’ (56,6 procent) en ‘controle over je eigen leven’ (38,8 procent). Meer dan 92 procent vindt een vak over mentale gezondheid op school belangrijk. Dezelfde meerderheid denkt ook dat het belangrijk is dat media aangemoedigd worden om boodschappen te geven die een realistisch en gezond lichaamsbeeld tonen.