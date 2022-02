Vlaming veroordeeld voor racistische berichten en memes op MeWe, toevluchtsoord voor Facebook-bannelingen

Van begin 2018 tot half 2020 plaatste S.H. berichten op sociale media onder de naam ‘Stefius Gladius’ en ‘Stef Stefius Gladius’. De teksten en foto’s verheerlijkten Hitler, blanke suprematie en geweld tegen vluchtelingen. Op die manier kwam hij in het vizier van het OCAD, het cöordinatieorgaan van de dreigingsanalyse.

Hij richtte op sociale media ook groepen op voor gelijkgezinden, die hij beheerde, zoals de groep ‘Vlaanderen Sta Op’ op MeWe. Dat is een sociale netwerksite die vooral bekend is onder gebruikers die wegvluchten van Facebook. Het platform won spectaculair aan populariteit na de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar.

S.H. heeft “door zijn gedrag en houding bijgedragen tot het scheppen van een vijandige omgeving voor personen met een andere nationaliteit, afkomst of huidskleur dan hijzelf”, oordeelde de rechter.

Hij zou de socialemediaprofielen echter hebben beheerd op vraag van de kringleider van de intussen opgedoekte Limburgse afdeling van Voorpost. Toenmalig kringleider Emmanuel M. is bekend van zijn pick-uptruck met nazisymbolen. Hij is ook al in verband gebracht met de brand in het asielcentrum dat in Bilzen moest komen.

Afgebrand asielcentrum

Destijds plaatste S.H. een meme van het afgebrande asielcentrum met de tekst “Ook ik steun de warmste week”. Zelf zou S.H. hebben behoord tot Voorpost Getevallei, maar een aantal leden van die kring behoorden tot de dichte entourage van Emmanuel M.

Dat was alvast het geval voor Vanessa N., die de eerste meme-veroordeling op haar naam heeft staan. Ze kreeg in oktober zes maanden cel voor het verspreiden van racistische memes.

“Unia stelt een radicaliseringstrend vast en het verheerlijken of zelfs toejuichen van geweld doet zich in toenemende mate voor binnen het rechts-extremistische spectrum in ons land”, zegt Unia, dat zich burgerlijke partij stelde in deze zaak.

‘Doorleefd schuldinzicht’

In de rechtbank bood S.H. zijn excuses aan. Volgens de rechter gaf hij blijk van “een doorleefd schuldinzicht” en hij zei te hebben gebroken met het extreemrechtse milieu. Nog voor de zitting in de rechtbank betaalde hij vrijwillig de 500 euro schadevergoeding die Unia eiste.

Zijn advocaat hoopte op opschorting van straf, ook al omdat zijn familie en werkgever niets wist over wat hij had gedaan, maar omwille van de ernst van de feiten had de rechter daar geen oren naar. S.H. kreeg maandag van de rechter een werkstraf van 100 uren opgelegd, die bij niet naleven wordt omgezet in zes maanden celstraf.