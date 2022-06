Vlaming reist na corona met de wagen en met goede verzekering

Ondanks de dure brandstofprijzen willen zeven op de tien Vlamingen dit jaar het liefst met de auto op vakantie, zo blijkt uit een bevraging die mobiliteitsorganisatie VAB deed bij 2.000 Vlamingen. “Mede door de onrust op en rond de vliegvelden wordt de Vlaming richting zijn of haar wagen geduwd. Het belooft komende zomer voor het eerst sinds corona dan ook bijzonder druk te worden op de snelwegen van en naar het zuiden”, aldus VAB-woordvoerder Michael Vergauwen.

Hoewel de Vlaming wil reizen, houdt hij toch liefst een slag om de arm. Want corona is nog niet weg en dan dreigt een besmetting en een quarantaine op een slecht moment die lang verwachte reis plots onzeker of zelfs helemaal onmogelijk te maken. “Zesendertig procent van de Vlamingen boekt enkel last-minute om zoveel mogelijk onzekerheid te vermijden”, weet de VAB. “Dat zien we ook in onze annulatieverzekeringen op jaarbasis: dit jaar zijn er liefst 48 procent meer afgesloten in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar. Hoe groot de reisdrang ook mag zijn, de Vlaming kijkt uit.”

Die achterdocht veroorzaakt ook de terugkeer van de reisbijstandsverzekering. “Vroeger was een zo’n extra verzekering bijna een uitzondering”, vertelt reisexperte Britta Baeke in De Zondag. “Men ging er gemakshalve van uit dat de mutualiteitsverzekering alles dekte. Dit klopt niet. Vandaar dat veel vakantiegangers – in deze onzekere coronatijden – liever geen risico’s nemen en een reisbijstandsverzekering boeken.”