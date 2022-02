Vlaanderen wordt in 15 regio’s opgedeeld, Limburg mag samenblijven: dit is de definitieve kaart

De regering nam in maart vorig jaar het besluit om Vlaanderen op te delen in 17 regio’s. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Vlaanderen telt op dit moment meer dan 2.200 van die samenwerkingsverbanden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) had het bij de beslissing vorig jaar over “de grootste interne Vlaamse staatshervorming ooit”. “Honderden structuren zullen worden samengevoegd en afgeschaft”, zo maakte hij zich sterk. Gemeenten kunnen zonder uitdrukkelijke motivering niet langer samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio’s heen. De regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar.

15 regio’s

Limburg was in het oorspronkelijke voorstel nog opgedeeld in drie regio’s, maar dat zagen de meeste gemeenten en ook de gouverneur Jos Lantmeeters niet zitten. De provincie vroeg om één grote regio te mogen blijven en dat wordt nu ook toegestaan. Op die manier ontstaan er in totaal 15 regio's, waarbij Limburg de enige is die samenvalt met de provinciegrenzen.

De provincies blijven voor alle duidelijkheid gewoon bestaan. De regio’s zijn ook geen nieuwe bestuurslaag zoals de provincies. Er zullen geen aparte verkiezingen voor worden georganiseerd met aparte mandaten. Wel worden zoveel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden op deze kaart geënt. “Zo heeft men in de regio Midwest al een plan om het aantal structuren te verminderen van 183 naar 39", zegt minister Somers.

“Het eerste voorstel voor een regiokaart dateert al van tijdens de onderhandelingen over het Egmontpact in de jaren ‘70", klinkt het nog. “Men spreekt hier al 50 jaar over. Iets afschaffen blijkt in dit land steeds weer vele malen moeilijker dan iets bijcreëren. Maar deze Vlaamse regering is erin geslaagd. We hebben de Gordiaanse knoop doorgehakt. Een interne staatshervorming die zorgt voor meer transparantie en onze lokale besturen slagkrachtiger maakt, waar de burger de vruchten van zal plukken.”