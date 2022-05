Vlaanderen wordt extreem droog. Hoe is het in uw regio met de droogte gesteld?

Vorige maand was droger dan normaal, waarbij de bekkens van de Boven-Schelde, Dender en Demer zich als droogste regio’s aftekenden, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Er viel uiterst weinig neerslag in maart en de tweede helft van april. Het gemiddelde neerslagtotaal - vorige maand gemeten in Ukkel - is 28,4 liter per vierkante meter, veel lager dan het normale neerslagtotaal van 46,7 liter. Het gemiddelde neerslagtotaal van de voorbije drie maanden is 102,95 liter per vierkante meter, duidelijk lager dan het normale neerslagtotaal van 171,1 liter.

De westelijke helft van Vlaanderen is beduidend droger dan de oostelijke helft, waar vooral de provincie Antwerpen en het oosten van Limburg iets minder droog waren.

Verwachting

Het grondwaterpeil staat na de winter, rond eind maart, normaal op zijn hoogste punt en daalt dan tot eind september, maar nu gaat het veel sneller dan normaal. Uit de cijfers blijkt dat 67 procent van de meetpunten in Vlaanderen een lagere grondwaterstand heeft dan normaal, 25 procent zelfs een zeer lage grondwaterstand. Amper 30 procent van de meetpunten heeft een normale grondwaterstand.

Met de voorspelde hoeveelheden neerslag (tussen 0,6 en 8,3 liter per vierkante meter tot 14 mei) verwacht de Vlaamse Milieumaatschappij niet meteen beterschap. Op korte termijn zal het nagenoeg overal in Vlaanderen extreem droog worden. Enkel het noorden van de provincie Antwerpen zou slechts matig droog worden.

Maatregelen?

“De cijfers zijn minder goed dan vorig jaar, maar wel vergelijkbaar met de cijfers van mei 2020”, reageert minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bij VTM Nieuws. “We zijn nu beter voorbereid, omdat we beslist hebben een pakket aan maatregelen te voorzien zoals het hergebruik van water in de industrie en infrastructuurwerken. Ook de drinkwatermaatschappijen zijn beter voorbereid. Ze garanderen dat de levering van drinkwater verzekerd is. Het is nu aan de gouverneurs om maatregelen te nemen, zoals een verbod op het oppompen van water uit waterlopen.”

Demir wijst ook op de Blue Deal die sinds 2020 op het terrein uitgevoerd wordt, ondertussen op meer dan 110 plaatsen. “Door groen-blauwe dooradering te realiseren in de bebouwde omgeving, via ontharding en vergroening, maken we gemeenten niet alleen weerbaarder tegen de klimaatverandering, het kan ook toekomstige wateroverlast voorkomen”, aldus Demir. Ze trekt de komende weken ook meer dan 20 miljoen euro extra uit om de Blue Deal uit te breiden naar 30 bijkomende gebieden in Vlaanderen.