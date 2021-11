Vlaanderen wil nieuwe diesel- en benzinewagens verbieden vanaf 2027: ‘Dit is een bocht van 180 graden’

Vanaf 2027 kan je geen nieuwe wagen op diesel, benzine of met een hybride motor meer inschrijven. Dat voorstel ligt op tafel van de Vlaamse regering. Vanaf 2030 volgen de tweedehandswagens. ‘We moeten ambitieus zijn.’

Vandaag zitten werkgroepen van de Vlaamse regering samen over de klimaatmaatregelen waarmee minister Zuhal Demir (N-VA) wil afreizen naar de klimaattop in Glasgow. Dit weekend geraakten de ministers er niet uit. Ze hopen morgen de knoop te kunnen doorhakken.

Er komt sowieso een uitfasering van auto’s op fossiele brandstoffen. De details liggen nog niet vast, maar het voorstel dat op tafel ligt is best fors: vanaf 2027 zou het niet meer mogelijk zijn om een nieuwe wagen in te schrijven als daar een dieselmotor, benzinemotor of hybride motor in zit. Dat is een pak sneller dan de deadline die Europa vooropstelt, 2035, en sneller dan bijna alle landen. Enkel Noorwegen zou ons twee jaar voor zijn.

De timing is bewust gekozen, zegt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld), die het voorstel op tafel legde. “Uit onderzoek blijkt dat elektrische auto’s vanaf 2026 zowat dezelfde prijs zullen hebben als andere wagens. Daarmee valt een belangrijk bezwaar weg. Bovendien zullen tegen dan ook heel wat afgeschreven elektrische bedrijfswagens op de markt terechtkomen.”

Vanaf 2030 volgt een gelijkaardig verbod voor tweedehandswagens. Vlamingen rijden namelijk gemiddeld acht à negen jaar met hun auto. “Als ze vandaag een dieselwagen kopen, kunnen ze die in 2029 nog verkopen”, zegt Peeters. Later wordt doorverkopen onmogelijk, maar er zelf in blijven rijden mag wel.

Voor alle duidelijkheid: het plan ligt nog niet vast. In N-VA-kringen valt te horen dat er verschillende scenario’s worden doorgerekend op hun CO 2 -impact, en dat er nog geschoven kan worden met de jaartallen. Daarnaast wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van publieke laadpalen. Er zou een consensus zijn om tegen 2030 naar 100.000 laadpalen te gaan. Als dat klopt, is dit een forse opschaling vergeleken met de 30.000 laadpalen die we tegen 2025 hopen te halen.

Kilometerheffing

De liberalen hadden hun voorstel oorspronkelijk gekoppeld aan de invoering van een slimme kilometerheffing, maar die is voor N-VA onaanvaardbaar. De partij vindt het logischer dat er eerst een uitfasering van fossiele brandstoffen komt. “Ik blijf erbij: de kilometerheffing is de beste oplossing. Maar als dat niet kan, moeten we op andere manieren ambitieus zijn”, zegt Peeters. “De overstromingen in Wallonië hebben getoond dat dat nodig is.”

Volgens autojournalist Tony Verhelle, voormalig hoofdredacteur van AutoGids, zijn de plannen inderdaad erg ambitieus. Maar of ze ook haalbaar zijn, betwijfelt hij. “Tot nu toe sleepte Vlaanderen met de voeten op vlak van groene mobiliteit. Nu maakt het plots een bocht van 180 graden. We zullen verschillende tandjes moeten bijsteken.” Burgers hebben volgens Verhelle ook nog niet helemaal de mentale klik gemaakt. De industrie wel.

De maatregel ligt hoe dan ook in de balans met een aantal andere grote ingrepen. Zo vernam Het Laatste Nieuws dat er niet alleen een verplichting tot renovatie op tafel ligt voor wie een oude woning aankoopt, maar ook voor wie al een oude woning heeft. Appartementen en rijhuizen zouden tegen 2030 minstens een EPC-score D moeten halen, vrijstaande woningen E. Scherpe controles zouden daar echter niet op gebeuren.

Verder wordt er onder andere nog gediscussieerd over een verkleining van de veestapel.