Vlaanderen wil 60 kwetsbare Oekraïense kinderen opvangen

Het gebouw waar de kinderen aanvankelijk verbleven, werd gebombardeerd, waardoor de kinderen zich nu schuilhouden in verschillende schuilkelders. Na akkoord van de Oekraïense autoriteiten zullen de kinderen zo snel mogelijk geëvacueerd worden en terecht kunnen in Vlaams pleeggezinnen.

Staatssecretaris Sammy Mahdi en Minister Beke leggen momenteel de laatste hand aan de komst van deze kwetsbare kinderen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Oekraïense autoriteiten. Daarbij wordt naar de best mogelijke oplossing en begeleiding voor de kinderen gezocht. Het is immers belangrijk om heel voorzichtig te werk te gaan wegens van de kwetsbaarheid van de gezinnen, en om elk mogelijk misbruik te voorkomen.

Zodra de Oekraïense autoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven, zullen de 60 kinderen in Vlaanderen in verschillende gastgezinnen opgevangen worden in samenwerking met het Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen.