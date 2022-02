Vlaanderen verliest geduld met boosterprik voor tieners: ‘Desnoods beslissen we zelf’

Na de Hoge Gezondheidsraad vorige week mag deze week de Federale Commissie Patiëntenrechten zich over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen buigen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de negen ministers van Volksgezondheid vanmorgen, waar nochtans een beslissing over de kwestie werd verwacht.

Het nieuwe uitstel zorgt voor gemor in de Vlaamse regering. Bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag een beslissing had genomen, en betreurt dat er geen consensus werd gevonden. “Als het van ons afhangt, wordt er op korte termijn een nieuw overleg georganiseerd na het advies van de Commissie Patiëntenrechten”, klinkt het op Bekes kabinet. “Als op dat overleg geen beslissing genomen kan worden, zal Vlaanderen het zelf doen.”

‘Geïnformeerde toestemming’

Wie dat wil, zou dan op relatief korte termijn zijn boosterprik kunnen krijgen, via de procedure van de ‘geïnformeerde toestemming’. Officieel moet de Commissie Patiëntenrechten daar vrijdag een juridisch advies over afleveren. Daarbij zouden tieners zich pas kunnen laten vaccineren nadat zij of hun ouders akkoord zijn gegaan met het feit dat ze een vaccin laten zetten via een zogenaamd ‘off-label gebruik’. Daarbij verklaren ze dat ze op de hoogte zijn van de zeldzame bijwerkingen van het vaccin.

Officieel is de boosterprik in Europa nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, tot onvrede van Beke. Vooral langs Franstalige kant zou er terughoudendheid zijn om dan toch een eigen koers te varen.

Tal van Europese landen deden dat wel al, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk. Ook de Duitstalige gemeenschap in eigen land besliste enkele dagen geleden om niet meer te wachten op het Europese of federale niveau. Tieners tussen 12 en 17 kunnen er hun booster al krijgen na akkoord van hun huisarts.

‘Onvoldoende wetenschappelijk bewijs’

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) kaatste de bal vorige week al eens terug naar de politiek toen die om advies had gevraagd bij gebrek aan een EMA-richtlijn. Volgens de Raad is er op dit moment niet voldoende wetenschappelijk bewijs om de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen toe te laten, zeker in het geval van de omikronvariant. De experten zagen niet voldoende bewijs wat betreft de “nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid” om een boosterprik “in functie van de openbare gezondheid te steunen”.

Daarmee sprak de HGR zich echter ook niet expliciet tégen de extra prik voor tieners uit. Uit studies blijkt dat de beschermingsgraad van de eerste twee prikken net als bij volwassenen na verloop van tijd begint te dalen en dat de booster dus minstens tijdelijk voor een verhoging van de immuniteit zorgt.

Skireis

Vraag is in hoeverre dat medische aspect nog meespeelt. De grootste bekommernis lijkt de onvrede bij tieners en reisorganisaties die binnenkort op skireis willen naar het buitenland. Onder andere Oostenrijk eist van toeristen een coronapas waarbij het laatste vaccin niet langer dan zes maanden geleden is, of zeven maanden voor minderjarigen. Aangezien veel tieners bij ons in de zomervakantie van 2021 gevaccineerd zijn, zou die termijn zonder boosterprik tegen de krokusvakantie verlopen zijn.

De Hoge Gezondheidsraad drong er in zijn advies daarom ook op aan dat de Belgische overheden op Europees niveau voor eenvormigheid en uniforme regels zouden pleiten. De experten vroegen bovendien dat de Taskforce Vaccinatie zijn “verantwoordelijkheid” zou “opnemen (op het niveau van de veiligheid) om de boosterprik beschikbaar te maken (of niet)”. Daarbij verwezen ze expliciet naar de context van het reizen.

De Taskforce Vaccinatie zat maandagavond samen, en lijstte alle overwegingen nog eens op, maar nam evenmin een standpunt in. Of hoe de bal telkens rondgekaatst blijft worden.