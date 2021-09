Vlaanderen treuzelt met 150 miljoen euro in gehandicaptenzorg

De Vlaamse overheid had voor 2019 en 2020 telkens 1,8 miljard euro uitgetrokken voor de werking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Toch bleek telkens op het einde van het jaar dat het geld niet volledig werd uitgegeven. In 2019 was er een overschot van 89 miljoen euro, een jaar later was er opnieuw 62 miljoen euro over, samen goed voor zo’n 150 miljoen extra in kas.

Onbegrijpelijk, vindt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). “De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zijn lang”, zegt hij. “Zowel huidig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) als zijn voorganger Jo Vandeurzen (CD&V) hebben de mond vol van extra budgetten. Maar als je het voorziene geld niet eens volledig uitgeeft, dan houden die beloftes weinig steek.” Volgens berekeningen van Vooruit zouden met die 150 miljoen euro 3.000 mensen op de wachtlijst geholpen kunnen worden. Via het persoonsvolgend budget krijgen zij een som toegekend, waarmee zij hulp kunnen betalen.

Beke benadrukt dat elke euro van het voorziene budget wel degelijk wordt uitgegeven, ook al is dat met enige vertraging. Die vertraging is volgens hem te verklaren omdat de personen met een handicap zelf niet altijd meteen hun budget inzetten vanaf het moment dat ze daar recht op hebben. Om hen beter op weg te helpen, kunnen ze nu rekenen op extra begeleiding. Bekes prioriteit is dat mensen met de hoogste noden zeker kunnen rekenen op hulp. “Maar we moeten daarin eerlijk zijn, we gaan ondanks onze investeringen nooit de hele wachtlijst deze legislatuur kunnen wegwerken”, klinkt het op zijn kabinet.