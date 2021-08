Vlaanderen overschrijdt grens van 75 procent volledig gevaccineerden

Nog eens bijna 250.000 anderen zijn deels gevaccineerd. Dat betekent dat 79 procent van de volledige bevolking minstens één dosis heeft gekregen. Bij de 18-plussers kreeg 91 procent minstens één spuitje, bij de 65-plussers zelfs 96 procent. In die groepen zijn respectievelijk 89 procent en 95 procent volledig gevaccineerd.

West-Vlaanderen is de provincie met de hoogste vaccinatiegraad. Daar is 79 procent volledig gevaccineerd. In Antwerpen ligt die met 73 procent het laagst.

Brussel hinkt achterop

De vaccinatiegraad in Vlaanderen blijft zo ver boven die in andere regio’s reiken. In Wallonië kreeg 80 procent van de 18-plussers minstens één spuitje, in de Oostkantons 75 procent en in Brussel tot slot 64 procent.

Overigens deelt gezondheidsinstituut Sciensano vanaf vandaag dagelijks de vaccinatiegraad bij zorgpersoneel mee. Ook hier hinkt Brussel achterop, met 69 procent volledig gevaccineerd, tegenover 73 procent in de Oostkantons, 80 procent in Wallonië en 93 procent in Vlaanderen. In de leeftijdsgroep van 25- tot 34-jarigen ligt de vaccinatiegraad het laagst. Voor alle regio’s samen ligt de vaccinatiegraad op 88 procent.