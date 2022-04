Vlaanderen mikt op pensions en vakantieparken voor extra opvang vluchtelingen

De zoektocht naar extra plekken voor Oekraïense vluchtelingen gaat volop verder. De Vlaamse regering wil steden en gemeenten aanzetten om ook plaatsen vrij te maken in pensions, jeugdherbergen of vakantieparken. Ze trekt daarbij een vergoeding uit van respectievelijk 35, 20 en 10 euro per dag per plaats voor de lokale besturen. Daarnaast trekt de regering ook een premie van 2.500 euro uit wanneer de gemeentes een leegstaande sociale woning of een ander pand moeten opknappen. Die premies komen bovenop de premies die de Vlaamse regering had voorzien per vluchteling. Tegelijk komt er per provincie een team dat de opvang verder moet coördineren, maar ook onder meer problemen in het onderwijs, kinderopvang of toegang tot integratiecursussen moet detecteren.

Op dit ogenblik verloopt de huisvesting vlot. Intussen hebben zich al meer dan 30.000 Oekraïners zich aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De ruime meerderheid, zo’n 80 procent, geeft aan geen onderdak nodig te hebben via de overheid, maar kan terecht bij vrienden, familie of via lokale netwerken.

Van de 5.800 vluchtelingen die wel nog huisvesting zochten, werden er 1.900 aan Vlaamse steden en gemeenten toegewezen. Op dit moment is het aanbod daar bijna tien keer groter dan de vraag: de lokale besturen hebben een kleine 20.000 plaatsen ter beschikking. Voor een stuk zitten die plaatsen ook bij mensen thuis, maar evengoed in leegstaande sociale woningen, woon-zorgcentra hotels of kloosters. Omdat opvang bij mensen thuis niet eindeloos is en de vluchtelingenstroom de komende weken nog kan toenemen, wil Vlaanderen anticiperen. Op de middellange termijn moeten nooddorpen soelaas bieden.