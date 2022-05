Vlaanderen loopt storm voor zonnepanelen. Maar blijven de premies behouden?

De energiecrisis - met historisch hoge gas- en elektriciteitsprijzen - stuwt de vraag naar zonnepanelen omhoog. De installateurs spreken zelf over een verdrievoudiging van het aantal zonnepanelen dat maandelijks geïnstalleerd wordt bij gezinnen in Vlaanderen. Tegelijk leiden de aanhoudende moeilijkheden met de wereldwijde bevoorrading en de stijgende metaalprijzen door de oorlog in Oekraïne ertoe dat zonnepanelen voor het eerst in tien jaar duurder zijn geworden.

Reden genoeg voor cd&v om een verlenging van de huidige investeringspremie voor zonnepanelen te vragen, minstens tot eind 2024. “Vraag en aanbod die uit balans zijn, dat leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen”, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams Parlementslid en energiespecialist van cd&v. “Om deze hogere prijzen te counteren, pleit ik voor een verlenging van de investeringspremie tot 2024.”

Voor een doorsnee installatie bedraagt de Vlaamse overheidspremie momenteel 1.200 euro. Daardoor neemt de terugverdientijd voor gezinnen met ongeveer twee jaar af, op een totaal van zo’n zeven jaar. Zonder politiek ingrijpen wordt dit bedrag vanaf begin 2023 gehalveerd. Bothuyne vreest dan een terugval in de interesse voor zonnepanelen. Na eerdere veranderingen aan de regelgeving rond overheidssteun voor zonnepanelen was dat het geval.

Hoge facturen

“Veel gezinnen krijgen te maken met torenhoge energiefacturen”, aldus Bothuyne. “Zonnepanelen en isolatie zijn daar de beste bescherming tegen. Op zo’n moment is het halveren van de premie niet te verantwoorden. Zonnepanelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor elke Vlaming.”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) hapt voorlopig niet toe. Haar kabinet laat weten dat de Vlaamse overheidssteun aan zonnepanelen na de zomer onderzocht zal worden door de administratie. De vrees voor oversubsidiëring leeft. “Normaal ging de steun al vanaf 1 januari 2022 naar beneden. Dat hebben we tenietgedaan”, klinkt het. “Na de zomer volgt een analyse over de verhouding steun versus prijzen, om te bekijken wat we in de toekomst zullen doen.”

Zogenaamde backpricing zou een risico zijn. Dat heeft betrekking op leveranciers die hun prijzen verhogen omdat de vraag heel hoog is. Steun geven haalt dan weinig uit. Op Twitter reageert energiespecialist Ronnie Belmans alvast dat zonnepanelen eigenlijk geen subsidies meer behoeven anno 2022. De investering is ook zo rendabel. “Steun mensen voor wie investeringen financieel lastig zijn”, zegt hij.

Enkele weken geleden nog heeft Vlaanderen zijn doelstelling voor zonne-energie in de regio verhoogd, van 300 megawatt extra per jaar naar 400 megawatt. Recent heeft de regering ook beslist dat 2.500 grote bedrijven vanaf 2025 verplicht zullen zijn om zelf elektriciteit op te wekken via zonnepanelen. Zevenhonderd overheidsgebouwen moeten vanaf dan zonnepanelen hebben.