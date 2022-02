‘Vlaanderen krijgt meldpunt voor seksuele intimidatie’, meldt minister Bart Somers

Na de vele berichten van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs vroeg kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens maandag in De Afspraak om een onafhankelijk meldpunt voor klachten. Ook professor Michel Maus, tevens ombudsman aan de faculteit rechten van de VUB, vindt de drempels voor meldpunten van grensoverschrijdend gedrag bij universiteiten te hoog.

“Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut krijgt een onafhankelijk meldpunt voor klachten van seksuele intimidatie”, meldt Minister Somers nu.

Op dit moment is er eigenlijk al een dergelijk meldpunt, in de Genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst, maar die is amper bekend bij de burger. Volgens Somers vinden slachtoffers hun weg niet naar dat meldpunt. “In de toekomst willen we alles bundelen in één Mensenrechteninstituut. Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten. Zo maken we een einde aan de versnippering en zorgen we ervoor dat de burger weet waar hij terecht kan.”

Kritiek

Het decreet voor de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut kwam in december op de ministerraad. Er kwam veel kritiek op van middenveldorganisaties omdat het ook neerkomt op de Vlaamse uitstap uit Unia. Een van de bezwaren is net dat er voor de burger meer versnippering zal zijn, maar dan op het vlak van klachten over discriminatie.

Zal de burger met klachten over grensoverschrijdend gedrag wel de weg vinden naar een nieuwe instelling die vooral vereenzelvigd zal worden met discriminatie? De minister wil daarom inzetten op bekendheid en laagdrempeligheid.

In maart komt het Vlaams Mensenrechteninstituut opnieuw op de agenda van de Vlaamse regering, na het inwinnen van adviezen.

“In afwachting van de oprichting van dit nieuwe Mensenrechteninstituut gaan we in overleg met de Genderkamer en de universiteiten om de huidige werking meer bekend te maken”, zegt Somers. “Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om in te zetten op preventie en strafrechtelijke vervolging. Een laagdrempelig meldpunt moet deel uitmaken van een totaalaanpak.”