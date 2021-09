Vlaanderen krijgt er 161 trajectcontroles bij: hier riskeert u binnenkort een boete

Op onderstaande kaart staan alle trajectcontroles in Vlaanderen. De groene (geïnstalleerd) zijn volledig aangesloten trajectcontroles die klaar zijn voor gebruik. Bij de gele (installatie bezig) is men bezig met de voorbereidingen op het terrein. De blauwe (in voorbereiding) zijn toekomstige locaties, waar de voorbereidingen op het terrein nog moeten starten.

Trajectcontroles worden in Vlaanderen al enkele jaren gezien als efficiënter omdat ze de gemiddelde snelheid over een langer traject controleren. De voorbije jaren waren veel controles daarentegen niet operationeel, omdat er een probleem was met de aansluiting op de nationale databank, het AMS-systeem of het ANPR Management Systeem. Dat probleem lijkt nu grotendeels van de baan.

Daling van aantal ongevallen

“Niet enkel de koppeling met AMS is essentieel, maar ook de verwerking door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) is een essentiële schakel in het handhavingsbeleid”, zegt minister Peeters. Zij vraagt aan haar federale collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om daarvoor de nodige inspanningen te leveren. “Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78 procent. Het aantal ongevallen daalt dan weer met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral bij ernstige ongevallen merken we dat effect”, aldus Peeters.

Ook de verkeersorganisatie Touring staat achter de plaatsing van trajectcontroles. “Ze zijn veiliger en eerlijker dan klassieke flitspalen en kunnen zeker helpen om de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. De organisatie dringt er echter wel bij de overheden op aan om te zorgen voor “logische en geloofwaardige snelheidslimieten”.