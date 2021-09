Vlaanderen kleurt opnieuw oranje op Europese reiskaart, Wallonië en Brussel blijven (donker)rood

Bekijk hier de interactieve reiskaart:

We houden deze kaart actueel, zodra er een reisadvies wordt gewijzigd ziet u het hier.

Wat zijn de recentste aanpassingen?

Op de Europese coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is deze week vooral de westkust van het continent minder rood gekleurd. Dat geldt ook voor Vlaanderen, dat van rood naar oranje gaat. Wallonië blijft in het rood en Brussel kleurt nog altijd donkerrood.

Het ECDC heeft vooral delen van West-Europa lichter gekleurd dan vorige week. Zo kleuren in Frankrijk nu zeven van de twaalf regio’s oranje, waaronder alle regio’s aan de westkust. De zuidoostelijke regio Provence-Alpes-Côte d’Azur daarentegen staat nog altijd in het donkerrood. Ook in Spanje zijn er enkele bijkomende oranje regio’s, onder meer in het noorden, terwijl Asturië - ook in het noorden - zelfs groen is geworden. En heel Portugal gaat van rood naar oranje.

In het oosten van Europa is er daarentegen rood bijgekomen. Zo zijn Roemenië en Letland volledig rood gekleurd. En Slovakije, dat vorig week nog gedeeltelijk in het groen stond, is nu volledig oranje. Ook in het oosten van Duitsland kwam er rood bij, waardoor in Duitsland alleen de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Sachsen-Anhalt nog in het oranje staan. Dichter bij ons gaat het Groothertogdom Luxemburg van oranje naar rood.

De kaart wordt op donderdag door het ECDC bijgewerkt, waarna ook Buitenlandse Zaken zijn kaart op vrijdag bijwerkt. De wijzigingen gaan in vanaf zaterdag.

Wat betekenen de kleurcodes?

Code rood betekent dat er een hoog risico op besmetting is. Belgische reizigers die terugkeren uit een rode zone in de Europese Unie én een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebben, moeten niet in quarantaine en moeten zich ook niet laten testen.

Wie geen zo’n certificaat heeft, en ook geen recente negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud, moet zich laten testen op dag 1 of 2 na aankomst in België, en in quarantaine blijven tot de uitslag bekend is. Bij een negatief resultaat eindigt de quarantaine. Bij een positieve test volgt isolatie.

In een oranje zone is een matig risico op besmetting vastgesteld, in een groene regio spreken we van een laag risico. Reizigers die terugkeren uit een oranje of groene zone, moeten niet in quarantaine zodra ze terug in België zijn.

Hieronder vindt u de recentste reisadviezen, opgedeeld per kleurcode. Zoek een regio op via de zoekbalk bovenaan om te zien welke gebieden rood, oranje of groen kleuren.

Waar worden de meeste besmettingen vastgesteld?

De reisadviezen worden deels gebaseerd op het aantal gemelde besmettingen per land. Deze cijfers zijn ook van belang omdat veel landen op dit moment liever nog geen Belgische toeristen ontvangen, vanwege de hoge besmettingscijfers.

Op deze kaart ziet u het aantal gemelde besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week voor Europa en omliggende landen.

Wat moet ik doen als ik vertrek naar het buitenland?

Lees het reisadvies over uw land van bestemming en weeg het risico af. Een precies reisadvies per land wordt verzameld op de website van Buitenlandse Zaken.

Controleer goed welke maatregelen u moet volgen en of u een negatieve test moet voorleggen in het land. Soms moet u ook verplicht in quarantaine bij aankomst.

Wat moet ik doen bij terugkeer naar België?

Iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het Passenger Locator Form invullen. Dat is verplicht en er zal streng op gecontroleerd worden. Ook iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist en iedereen die buiten de EU of buiten de Schengenzone met de bus naar België reist moet zo'n formulier invullen, ongeacht de duur van het verblijf.

Wie meer dan 48 uur in een rode zone verblijft, moet bovendien getest worden bij terugkeer naar België. Je krijgt aan de hand van het Passenger Locator Form een sms als dat nodig blijkt. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone moeten er geen specifieke maatregelen worden gevolgd.

Wie minder dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het PLF-formulier niet invullen. Ook quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.