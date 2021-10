Vlaanderen kleurt deze week weer rood: ‘We staan aan het begin van een besmettingsgolf’

In veertien dagen tijd is het aantal coronabesmettingen in ons land verdubbeld. We zitten momenteel aan 264 positieve gevallen per 100.000 inwoners.

De positiviteitsgraad in ons land bedraagt momenteel 5,6 procent.

De besmettingen doen zich in het hele land voor, en dus zal ook Vlaanderen deze week rood kleuren op de Europese coronakaart. Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC) maakt elke donderdag een update van die kaart.

Ongeveer een maand geleden werd onze status veranderd naar oranje, als enige regio van ons land - Wallonië en Brussel bleven al die tijd rood, al geraakte die laatste vorige week eindelijk af van de status 'donkerrood'. De gevolgen zijn eerder beperkt: de kleurcodes dienen als aanwijzing voor EU-lidstaten om regels op te leggen aan toeristen die bijvoorbeeld uit een rode zone komen.

Strengere maatregelen zijn in ons land voorlopig niet aan de orde, klinkt het bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Wel moeten we volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) rekening houden met het feit dat de besmettingen nog even zullen blijven stijgen. “Zeker met de winter die eraan komt.” Paniek is echter niet nodig, dankzij onze hoge vaccinatiegraad: “Het worstcasescenario van 1.000 bezette bedden op intensieve zorg, daar moeten we niet voor vrezen.”

Van Gucht voorspelde in augustus al dat we in oktober of november te maken zouden krijgen met een vierde golf: