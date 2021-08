Vlaanderen dreigt straks rood te kleuren op Europese coronakaart

Gisteren telde Vlaanderen nog een incidentie van 197,7, na de jongste update van Sciensano vanmorgen is dat gestegen tot 200,3. Daardoor is de drempel overschreden om van code oranje naar code rood over te gaan op de ECDC-kaart. Volgens de voorlopige data zou de incidentie morgen wel weer licht dalen tot 199. Afhankelijk van de evolutie - het ECDC wijzigt zijn kaart elke donderdag op basis van de cijfers tot en met dinsdag - zal Vlaanderen dus net wel of net niet rood kleuren bij de volgende update.

Wallonië telt per 100.000 inwoners nog niet zoveel dagelijkse besmettingen als Vlaanderen, en zit nu aan een incidentie van 156,8. Maar het Waals gewest heeft ondertussen wel een andere drempel overschreden, waardoor het toch rood zal kleuren. Het ECDC kijkt namelijk ook naar het aantal afgenomen testen. Als er te weinig wordt getest, blijft ook de incidentie artificieel laag. Een land springt daardoor ook naar rood van zodra de positiviteitsratio boven de 4 procent ligt, en die drempel werd in Wallonië gisteren overschreden. Vandaag zit Wallonië al aan 4,5 procent. Dat cijfers zal tegen begin volgende week niet meer dalen.

Brussel is al langer rood op de kaart, en dat blijft ook zo. Het gewest zit aan een incidentie van 410, en een positiviteitsratio van 5,62. Bij een verdere stijging van het aantal besmettingen komt zo zelfs donkerrood in zicht.

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC werkt elke donderdag zijn kaart van het aantal besmettingen bij, waarop de Europese lidstaten dan hun eigen maatregelen kunnen treffen. Voor reizigers naar België zullen er dus, afhankelijk van het land, extra restricties komen.

België zelf werkt de dagen nadien telkens zijn lijsten bij met rode zones op basis van de ECDC-kaart. Wie als toerist uit een rode zone terugkeert en nog niet volledig gevaccineerd is, moet zich bij terugkeer laten testen. De afgelopen weken kregen vooral de toeristische gebieden in Zuid-Europa een rode of donkerrode kleur.

De huidige Europese coronakaart. Beeld ECDC

