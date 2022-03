Vlaamse zorgpremie is voor steeds meer mensen onbetaalbaar

Gewoontegetrouw valt rond deze tijd bij iedere Vlaming een betalingsverzoek in de bus: de Vlaamse zorgpremie, ter waarde van 54 euro. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming (en dus een laag inkomen) betalen 27 euro. Maar voor steeds meer Vlamingen blijkt die factuur een probleem.

Zo kregen 43.046 mensen eind 2021 een boete omdat ze twee keer de zorgpremie niet betaalden. Een jaar eerder waren dat er nog 37.342. Sinds de start van de Vlaamse zorgpremie lag het aantal wanbetalers nooit zo hoog – behalve in 2019, maar dat komt doordat de regels toen strenger werden. In 26.094 dossiers werd er vorig jaar een deurwaarder aangesteld om de boete te innen.

“Dit gaat vooral over mensen bij wie het water nu al aan de lippen staat”, hekelt Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA), die de cijfers opvroeg bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Zij vindt het onrechtvaardig dat, behalve mensen met een laag inkomen, iedereen evenveel ophoest. “We zien dat steeds meer mensen moeite hebben om die premie te betalen. Vandaag deelt men dubbel zoveel boetes uit als vijf jaar geleden. Het sanctiesysteem treft vooral de meest kwetsbare groepen.”

Link boetes-inkomen

Officieel is weliswaar niet geweten of de facturen onbetaald blijven omdat mensen ze niet kunnen betalen. Maar volgens armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) is dat wel de meest waarschijnlijke verklaring. “We weten dat er een duidelijke sociaal-economische dimensie is bij wanbetalingen. Het zijn vaak mensen met schulden of met lage inkomens. De grootste concentratie onbetaalde rekeningen zit bij de mensen in armoede.”

Van alle boetes in 2021 gingen er in ieder geval net geen 7.000 naar mensen met een laag inkomen. Ook dat was aanzienlijk meer dan een jaar eerder.

De Vlaamse zorgpremie dient om de Vlaamse sociale bescherming te financieren. Die geeft aan 300.000 zorgbehoevende Vlamingen een zorgbudget. Maar al jaren komt er kritiek op de premie, omdat het bedrag geen rekening houdt met iemands inkomen. “Dit is niet de juiste manier om onze zorg te financieren. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen zoals bij onze sociale zekerheid”, zegt Vandecasteele.