Vlaamse trippers nemen u mee op reis door hun hoofd: ‘Na mijn trip op paddo's weet ik: aan sterven is niets’

Trippen op magische paddenstoelen is nog altijd illegaal in België, maar zou weleens hét nieuwe geneesmiddel kunnen worden tegen depressies en angsten. Alleen blijft het een torenhoog taboe. Vier Vlaamse trippers namen ons mee op de verrassende, vaak helende reizen door hun hoofd.

Wanneer Hans* (53) ons verwelkomt bij hem thuis, heeft hij net een dag in zijn atelier doorgebracht, al schilderend. ‘Had je mij dat drie jaar geleden gezegd, had ik je gek verklaard’, zegt hij.

Hans: “Ik zat in een zware depressie en nam al vijfentwintig jaar een cocktail van antidepressiva. Mijn vrouw zei dat de medicijnen ‘een plastieken mens’ van mij hadden gemaakt. Iemand die geen gevoel meer heeft, met wie je geen contact kunt leggen. En zo voelde ik me ook. Niets gaf me nog plezier, ik wist niet eens meer hoe dat voelde. Ik vermeed mensen. Mijn dagen waren leeg. En de drang om iets aan mijn situatie te veranderen, was weg. Schilderen was het allerlaatste waaraan ik dacht. Ik wist zelfs niet meer hoe ik een mannetje moest tekenen.”

Na een kwarteeuw in een troebele waas kwam Hans bij een psycholoog terecht die hem een experimentele behandeling met psilocybine, de werkzame stof in paddo’s, voorstelde. Hij besloot om het erop te wagen – in Nederland, want in België is het geestverruimende stofje uit magische truffels illegaal. ‘De beste beslissing van mijn leven’, noemt hij het vandaag.

Hans: “Paddo’s gaven me een tweede leven. Ik kan weer blij zijn, heb weer zin in het leven. Mijn vrouw ziet steeds meer glimpen terug van de Hans op wie ze dertig jaar geleden verliefd werd. Mijn kinderen leren een nieuwe vader kennen. Ik heb veel meer contact met mensen en kan genieten van de natuur, de zon, het licht. Ik neem al drie jaar geen antidepressiva meer, en ik vind mezelf terug: een Hans 2.0.”

Heb je lang moeten nadenken voor je besliste om paddo’s te slikken? Er doen nog altijd wilde verhalen de ronde over mensen die hun verstand verliezen of uit het raam springen.

Hans (schudt van nee): “Het was een opluchting dat iemand mijn probleem op een andere manier wilde aanpakken. Ik voerde al jaren gesprekken met psychiaters en had al talloze medicijnen uitgeprobeerd. Maar niets werkte, integendeel: ik voelde dat de medicijnen me verlamden. Ik was apathisch.

“Ik heb pas achteraf beseft hoe moeilijk het voor mijn gezin moet zijn geweest om te leven met iemand die niet functioneert. Je gezin heeft niks aan jou, want je neemt geen initiatief, je volgt alleen maar wat er gebeurt. Je praat niet, want je hebt niet het gevoel dat je iets kunt bijdragen aan een gesprek. Je doet het hoogstnodige, en je overleeft.”

Dat moet heel eenzaam zijn.

Hans: “Zeker. Mensen zeggen ook altijd de verkeerde dingen tegen iemand met een depressie. ‘Ga eens wandelen of fietsen. Of probeer te sporten.’ Dan dacht ik: begrijpen jullie dan niet hoe slecht ik me voel? Alsof ik dat allemaal nog niet geprobeerd had. Op den duur vecht je niet meer. Niets heeft nog zin. Toen ik het voorstel kreeg om paddo’s te proberen, dacht ik: slechter kan het toch niet worden.”

Was er een concrete aanleiding voor je depressie?

Hans (knikt): “Het overlijden, kort na elkaar, van twee van mijn zussen en mijn vader. Dat heeft er zwaar ingehakt. We waren thuis met zeven. Ons gezin had financiële problemen, maar dat maakte ons ook heel hecht. Het verdriet om mijn zussen en mijn vader luidde voor mij een zwarte periode in. Ik was toen 23.

“In het begin helpen antidepressiva wel. Het geeft wat zekerheid, grond onder je voeten. Maar na verloop van tijd wordt dat vervangen door onverschilligheid. Niets kan je nog echt schelen. Op den duur vervreemd je van jezelf. Je weet niet goed meer wie je bent, waar je van houdt, wat je verlangt.

“Ik leerde mijn vrouw kennen in de periode dat de pillen nog hielpen. De eerste jaren ging alles vlot. Zij had een goede baan in de industriële sector, ik was grafisch vormgever. Toen de kinderen kwamen, hebben we besloten dat ik huisman zou worden en voor de kinderen zou zorgen.

“Intussen voelde ik dat ik dieper zakte. Ik werd lusteloos. Er waren dagen dat ik de kinderen ’s ochtends naar school bracht, een hele dag in de zetel zat te wachten, en ze om halfvier weer ging ophalen. Radio, televisie, muziek, het kon me niet boeien. Ik kreeg steeds meer pillen voorgeschreven. Cipramil, Sipralexa, Remergon, Trazolan, Wellbutrin. En uiteindelijk ook Risperidon, om de paniekaanvallen te onderdrukken. Ik kwam nauwelijks nog buiten.

“Toen de kinderen naar het middelbaar gingen en ze minder afhankelijk van me werden, kreeg ik het nog moeilijker. Voordien forceerde ik mezelf nog om voor hen te zorgen, maar ze hadden me steeds minder nodig. Niets gaf me voldoening, en dus deed ik niets meer. Ik maakte allerlei lijstjes van dingen die in huis moesten gebeuren, maar ’s avonds had ik niets gedaan, en schoof ik de klusjes naar de week daarop. Zo werden de lijstjes steeds langer en mijn schuldgevoel steeds groter.”

En toen had je je eerste trip op paddo’s, drie jaar geleden.

Hans: “Een fantastische, overweldigende ervaring. Ik voelde geluk, lichtheid en blijheid: emoties die ik al twintig jaar vergeten was. Ze tilden me op en ik vloog als een vogel over water, bergen, weilanden, bossen. Ik zag de natuur in haar puurste vorm en voelde tegelijk een diepe verbondenheid met mijn vader en zussen die overleden waren. Voor het eerst sinds lang had ik het gevoel dat ik niet alleen was. Ik had het gevoel van zwaarte ver beneden mij gelaten.

“De eerste dagen werd ik voortgestuwd door lichte euforie. Je denkt: ik ben er eindelijk van af. Tegelijk was ik ontzettend kwaad. Op mezelf, omdat ik zoveel jaren had verloren. Op mijn psychiaters: hoe is het mogelijk dat ze mij al die tijd hebben laten knoeien? Keer op keer had ik mijn verhaal gedaan, maar als je niet aan de slag gaat met de bron van je depressie, raak je er simpelweg niet uit.

“Na één sessie met psilocybine voelde ik plots weer een connectie met de persoon die ik was vóór ik ziek werd. Ik besefte dat er nog een ander leven voor mij mogelijk was. Alleen al opnieuw voelen was een schok.”

Was je in één keer bevrijd van je depressie?

Hans: “Dat niet. Je inzichten zijn niet plots veranderd na één sessie, en ik denk dat het zonder de begeleiding van een psycholoog heel moeilijk is. De negatieve denkpatronen zijn ontzettend sterk en sluipen na verloop van tijd terug in je leven. Ze beuken in op je gedachten: ‘De vrijheid die je nu voelt, blijft niet duren.’ Je komt weer in een spiraal van doemdenken.

“De eerste stap naar herstel, is nadenken over je gedrag en waar je negatieve gevoelens vandaan komen. Waarom je instinctief steeds op dezelfde manier reageert, op een muur botst, mensen wegduwt. Dat gaat heel stapsgewijs. Een jaar later deed ik een tweede trip. Die was veel donkerder dan de eerste.”

Hoezo?

Hans: “Toen kreeg ik mijn angsten onder ogen. Ik was opgesloten in een zwarte kamer, hing in een hoek aan het plafond, en overal klonk lawaai, geklop, gebonk, chaos… De nachtmerrie duurde eindeloos. Tegen het einde van de sessie besefte ik dat dit een beproeving was, dat ik dit mezelf aandeed, en dat ik het ook kon stoppen. Zo ben ik zelf uit dat kamertje weggeraakt, maar het kostte wel al mijn krachten. Na de sessie voelde ik me heel slecht. Wellicht is dat wat ze een bad trip noemen, maar voor mij was het ook de meest leerrijke. Ik had mijn angst overwonnen door stop te zeggen. Nadien heb ik nog wel paniekaanvallen gehad, maar nooit meer zo erg als voorheen.

“Je wordt je bewust van de keuzes die je hebt: je kunt erin meegaan of niet, dat is aan jou. Ik leerde me verzetten, terwijl ik me vroeger gewoon liet meestromen. Omdat ik apathisch was door de antidepressiva, denk ik nu.”

Voor je met psilocybine begon, ben je met antidepressiva moeten stoppen, omdat die twee niet samengaan. Neem je er nu nog?

Hans: “Nee, ik doe het al drie jaar zonder, en ik denk niet dat ik ze ooit nog zal aanraken. Omdat ik denk dat het beter is de pijn en de angst te ervaren dan ze te verdoezelen. Want als je de bron niet aanpakt, gaat het nooit over.

“Ik moet wel zeggen dat mijn gezin een belangrijke factor is geweest om eruit te raken. Zonder hun geduld en steun had ik het niet volgehouden. Mijn vrouw was eerst bang dat mijn persoonlijkheid zou veranderen, of dat het ons uit elkaar zou drijven. Maar eigenlijk is ons gezin er alleen maar sterker uit gekomen. Mijn vrouw herkent steeds vaker de Hans van voor de depressie. We doen nu ook fijne dingen met de kinderen, er zijn minder discussies.

“De derde sessie met paddo’s hielp mij om weer actief te worden, dingen te ondernemen. In de tuin werken, creatief bezig zijn, schilderen, dingen in huis regelen. In het begin had mijn vrouw nog veel argwaan: zal hij het wel kunnen? Je moet opnieuw het vertrouwen winnen. ‘Je mag het lossen, ik regel het wel.’ Als ze ’s avonds thuiskomt, ben ik trots als ik kan zeggen: ‘Ik heb dit in orde gemaakt.’ Meestal praktische dingen, want die had zij ook bijna allemaal van mij overgenomen.

“Op sommige dagen voel ik de negatieve gedachten aan mij trekken, en moet ik mezelf voorhouden: ik kan kiezen om hieraan toe te geven of niet. Op aanraden van mijn psycholoog ben ik met micro dosing begonnen. Je neemt een aantal dagen per week een minimale hoeveelheid truffels. Die dosis is zo klein dat je er niet veel van voelt, maar ik merk het wel als ik het een periode niet gedaan heb. Het ene moment is alles nog in orde, en het volgende moment zit je plots weer heel diep en heb je nergens nog zin in. Dan weet je dat het weer terug is: dat stemmetje dat je influistert dat je toch gaat mislukken. Maar als je je daar bewust van bent, kun je er ook tegen vechten. Het kost soms ontzettend veel energie, maar het is de moeite. Op termijn hoop ik sterk genoeg te zijn om ook zonder die microdosis verder te kunnen.

Wat dacht je toen Selah Sue, na haar euforie over paddo’s die haar van haar depressie afhielpen, aankondigde dat ze weer overstapte naar klassieke antidepressiva?

Hans: “Ik begrijp haar wel. Ik denk dat ik in haar geval ook terug naar pillen had gegrepen. Zij heeft ook angststoornissen, en de druk om te presteren is enorm voor haar. Ze moet optreden, ze heeft kleine kinderen. Ik denk dat ze het zich niet kon permitteren om iedere keer terug naar beneden te gaan. Ik wel. Ik kon leven in de luwte, volhouden en verder opbouwen. Paddo’s zijn geen wondermiddel. Ze lossen de problemen niet voor je op, dat moet je zelf doen. Voor mij is het een reddingsmiddel, maar wel op de lange termijn.”

Onverwachte bonus

‘Toen ik de eerste keer op paddo’s tripte, was het alsof mijn brein een douche genomen had’, vertelt Joren De Wachter (56), jurist en ondernemer uit Schaarbeek.

Joren De Wachter: “Al het stof dat zich al jaren had opgestapeld, was weg. Ik voelde me een pak lichter. Een zalig gevoel waarvan ik nog dagen heb nagenoten. Of ik op maandag kon gaan werken? Dat ging, maar je plant toch beter geen grootse dingen. Als je een belangrijke meeting hebt, zit je toch stilletjes te lachen met al die idioten die zichzelf zo belangrijk vinden.”

Joren De Wachter. Beeld Marco Mertens

Voor Joren waren het geen zwarte gedachten of mentale problemen die hem een paar jaar geleden het duwtje gaven om te experimenteren met psychedelica.

De Wachter: “Ik had al veel gelezen over hoe psilocybine je geest kan verrijken en mensen kan veranderen. Ik las telkens hoe onbeschrijflijk zo’n trip was en dat je het zelf moest ervaren om te weten wat het is… Ik ben een ondernemer, ik dóé dingen. Niet lang daarna zat ik in een retraitecentrum in Nederland voor mijn eerste paddotrip.”

Wat hoopte je daarmee te bereiken?

De Wachter: “Veel mensen beginnen eraan in de hoop dat ze oplossingen aangereikt krijgen voor onverwerkte emoties of ervaringen waarmee ze blijven zitten – de relatie met hun vader, bijvoorbeeld, om de grootste dooddoener te noemen. Maar ik verwachtte niets bijzonders. Ik wilde gewoon zien wat er gebeurt als ik de controle loslaat.

“De truffels zelf smaakten niet lekker, een beetje naar grond. In het eerste halfuur ben je je niet altijd bewust van wat er gebeurt. Het is alsof je in een vliegtuig opstijgt met wat turbulentie… maar dan kom je boven de wolken en ben je vertrokken voor een wonderlijke reis. Zo ging het toch bij mij.

“Ik zag wervelende beelden en kleuren, en muziek: ik kon de noten in de lucht bijna vastpakken. Ik verkeerde in een bijna permanente staat van gelukzalige verwondering. Ik heb een kwartier naar het patroon in een kussen zitten kijken, en een uur naar mijn handen. ‘Kijk dan toch wat die allemaal kunnen!’”

Je bent je daarna blijven verdiepen in psychedelica, en je werkt vandaag als jurist voor de Psychedelic Society Belgium (PSBE), die ijvert voor een legalisering in België van psilocybine als therapeutisch geneesmiddel.

De Wachter (knikt): “Mijn engagement voor PSBE komt voort uit mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Er zijn mogelijkheden om hier mensen met mentale problemen mee te helpen, ik vind het bijzonder oneerlijk dat die worden geblokkeerd door een arbitraire wetgeving.”

Heeft het trippen jou ook als mens veranderd?

De Wachter: “Op een rare manier krijg je er meer zelfliefde door. Je bent emotioneel meer verbonden met jezelf. ‘Waarom voel ik me zoals ik me voel? Waarom doe ik wat ik doe?’ Daar word je je heel bewust van, en het heeft me geholpen om mijn eigen emoties te begrijpen. Ik had op dat moment problemen in mijn huwelijk, en je stelt jezelf natuurlijk in vraag.

“Het heeft me ook geholpen om de slechte relatie met mijn vader een plaats te geven (lachje). Inderdaad, de dooddoener. Ik ben lang boos geweest op mijn vader, omdat hij in mijn jeugd nooit interesse in mij getoond heeft. Drie jaar voor mijn eerste trip heeft mijn vader euthanasie gepleegd wegens ondraaglijk psychisch lijden – hij was al jaren depressief. We hadden elkaar toen al jaren niet meer gezien, want hij had een paar gemene dingen tegen me gezegd. Ik ben afscheid van hem gaan nemen, maar ook het laatste gesprek was nutteloos. Ik was ook boos op hem toen hij voor euthanasie koos, omdat ik altijd was blijven hopen dat het nog goed zou komen.

“Dat ik hem vandaag, bijna tien jaar later, toch kan vergeven, heeft veel met mijn ervaringen tijdens die paddotrips te maken. Ik kreeg veel meer mededogen en begrip voor de moeilijke situatie waarin mijn vader zat. Hij was heel gemeen tegen mij, maar zat zelf compleet vast.

“Ik denk dat ik veel toleranter ben geworden. Ik voel me gelukkiger en evenwichtiger. Toen ik een jaar na mijn eerste trip tijdens een vakantie in Frankrijk autopech kreeg, konden mijn kinderen niet geloven hoe kalm ik daarbij bleef. Normaal zou ik me daar ontzettend in opwinden. ‘Wat is er met jou gebeurd?!’

“Naar geen van die dingen was ik bewust op zoek toen ik met psilocybine ging experimenteren, ik kreeg ze er gewoon als bonus bij. Ik kreeg een gevoel van diepe verbondenheid met de mensen rond mij en met de natuur. Dat klinkt zweverig, maar zo is het wel. En ik kan het iedereen aanraden: het is een uitstekend tegengif voor onze harde maatschappij.”

Kraaienkasteel

Kristi Van Daele (49) uit Evergem maakte in mei een paddotrip tijdens een retraiteweekend in Nederland met de vzw Eremia uit Meise. Uit pure nieuwsgierigheid. ‘En ook wel omdat ik hoopte dat het me zou helpen om creatiever te worden’, geeft ze toe.

Kristi Van Daele: “Ik ben vorig jaar met een cursus fotografie begonnen, maar het loopt nog niet zoals ik wil. Ik voel dat ik genoeg creativiteit in mij heb, maar ik slaag er niet in om die naar boven te halen. Ik dacht dat paddo’s me misschien konden helpen ontdekken wat me blokkeert.”

Kristi Van Daele. Beeld Marco Mertens

En, iets gehad aan de wijsheid van de paddenstoelen?

Van Daele: “Toch wel, maar op een andere manier dan ik had verwacht. De muziek en de rituelen met salierook en geurwater waarmee we de ceremonie werden binnengeleid, brachten me tot rust. Want je bent natuurlijk gespannen: wat voor beelden en visioenen zullen er uit je onderbewustzijn naar boven komen?

“Aanvankelijk was dat nogal teleurstellend. Je krijgt een kopje thee, gebrouwen van truffels, en dan is het wachten. Bij mij duurde het lang voor ik ook maar iets zag. Toen de eerste beelden kwamen, waren dat onsamenhangende patronen, kleuren, dansende schimmen. Ik vond het vooral verwarrend: wat moet ik nu eigenlijk zien? Wat moet ik hierbij voelen?

“Ik kreeg een tweede kop thee, maar dat hielp weinig, dus na een tijdje kreeg ik nog een derde dosis… En plots zat ik in een ijskoude nachtmerrie. Ik bevond me in een eeuwenoud, donker kasteel in Japan dat ik in maart had bezocht. Het Kraaienkasteel heette het, en ik was er toen danig van onder de indruk. Nu werd ik door angst overweldigd. Het was alsof ik in de tijd was terug gekatapulteerd en samoeraikrijgers me een kopje kleiner kwamen maken. Op de achtergrond hoorde ik gehuil. Ik zat ineengedoken tussen de donkere muren, totaal verkrampt. Ik moest mijn zwaard trekken, maar de paniek verlamde me…

“Ik werd plots erg misselijk van al die thee die ik gedronken had. Een begeleider bracht een emmer, net op tijd: in één gulp lag alles eruit. En toen was het gedaan. De misselijkheid was weg, de angst was vervlogen. Uitgeput ben ik gaan slapen.”

Wat vond je zo positief aan de ervaring? Ze was toch vooral angstaanjagend?

Van Daele: “Onmiddellijk na de trip begreep ik niet wat het allemaal betekende, maar achteraf heb ik een gesprek gehad met Lennart Cok, de psycholoog die de ceremonie leidde, en toen zijn veel dingen duidelijk geworden. Waarom kon ik mijn zwaard in dat kasteel niet trekken? Omdat ik te weinig op mijn eigen krachten vertrouwde. Dat is de boodschap die ik onthou: ik moet mijn angsten overwinnen en mijn zwaard trekken. Meer voor mezelf opkomen en in mezelf geloven.

“Ook in de fotografie. Ik moet het stemmetje negeren dat me zegt dat ik er toch niets van zal bakken, en het gewoon dóén: de deur uitgaan en foto’s maken, zonder me voortdurend zorgen te maken of ik geen clichébeelden maak. De blokkades die ik voelde, zijn nog altijd niet helemaal weg hoor, maar ik ben er me beter bewust van, en voor mij is dat al veel. Ergens wist ik dat allemaal al, maar ik had het nog nooit zo duidelijk gezien. En dus heb ik nu altijd en overal mijn zwaard bij, voor als ik in moeilijkheden kom.”

Trek je je zwaard nog weleens?

Van Daele: “Daarnet nog, voor je komst. Gewoon om even de stress uit de lucht weg te maaien. Ik was natuurlijk zenuwachtig voor dit gesprek, en dan, hop, trek ik mijn zwaard en tjakaa! Ik kan het!”

Palliatieve zorg

Psilocybine zou niet alleen tot een revolutie kunnen leiden in de strijd tegen depressies, maar ook in de palliatieve zorg, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Het kan terminaal zieke patiënten helpen omgaan met hun angst voor de dood en hun depressieve klachten verminderen. In Canada is het sinds vorig jaar een legaal geneesmiddel voor terminale kankerpatiënten.

In Vlaanderen worden paddo’s nog niet gebruikt in de palliatieve zorg. Maar toen Susanne Leisegang uit Berlaar, 62 jaar oud en ongeneeslijk ziek, over de heilzame effecten van paddo’s hoorde, wilde ze graag experimenteren. Een paar dagen voor ze voor euthanasie koos, was ze bereid om met ons te praten over haar wonderlijke reizen met paddo’s.

‘Tijdens mijn laatste trip wilde ik vooral weten of ik zou aanvoelen wanneer het tijd was om te gaan. Nu twijfel ik daar niet meer aan. En ik weet dat het heel dichtbij is, nu.’

Susanne Leisegang. Beeld Marco Mertens

Susanne Leisegang, moeder van drie zoons, kreeg zeventien jaar geleden voor het eerst borstkanker. Er volgde een borstamputatie, zware chemo en een hormoontherapie, maar ze werd beter en was zeven jaar kankervrij. Maar de ziekte kwam terug; niet één keer, maar drie keer. De laatste keer waren de kwaadaardige cellen al uitgezaaid naar de longen en de ruggenwervel, en wist ze dat ze niet meer zou genezen.

Susanne Leisegang: “De medicatie heeft nog een tijdlang gewerkt, maar toen ik uitbehandeld was, heb ik de laatste cocktails niet meer genomen. ‘Ik ga niet eindigen als een kale gele worst’, zei ik tegen mijn dokteres. Ik wilde niet zo lang mogelijk, maar zo goed mogelijk leven. Omdat ik geen medicatie meer nam, bloeide mijn lichaam eerst op. Ik had een tiny house gekocht en maakte van mijn herwonnen energie gebruik om een tuin aan te leggen, een vijver te graven en beeldhouwwerken te maken. Ik wilde sterven op een plek die mijn paradijs was, waar ik thuishoorde.

“Die energie heb ik intussen allang niet meer. Sinds een paar maanden is de pijn zo hevig geworden, dat ik die alleen nog kan bedwingen met een zware medicijnencocktail. Mijn zoon David vertelde me over zijn trip met psilocybine. Ik had er nooit van gehoord, en ik ben ook nooit met drugs of psychedelica bezig geweest. Maar dit wilde ik graag eens proberen. Niet om angsten te verjagen of problemen op te lossen, want er was niets dat me bezwaarde, ook al was ik doodziek. Maar de uithoeken van je bewustzijn verkennen, fascineerde me enorm.”

Wat gebeurde er toen je je eerste kop thee met psilocybine dronk?

Leisegang: “Eerst een tijdlang niks, maar na een tijdje begon de muziek die speelde om mij heen te draaien als een klankspiraal. Ik zat in een draaikolk van muziek en plots wás ik die klanken. Dat was het begin van een ontzettend mooie reis in de natuur. Ik was zo ontroerd door de schoonheid dat ik huilde van geluk. Ik maakte mijn eigen begrafenisstoet mee. Het was een groot feest. Mensen waren kleurrijk gekleed en droegen me door het bos.

“Op het einde had ik een mooie ontmoeting met mezelf als kind. We kwamen elkaar tegen, we vielen elkaar in de armen en wilden elkaar nooit meer loslaten. Ik heb later een tekening gemaakt van de prachtige beelden die ik zag, en mijn ontmoeting met dat kind. Die komt op mijn doodsprent, die ik zelf heb gemaakt.

“Ik heb lang geteerd op die eerste trip, alsof ik een fotoboek had waarin ik kon bladeren. Ik zag mijn leven als een groot tapijt dat ik had geweven van alle gebeurtenissen en ervaringen, waar nog wat losse eindjes aanhingen. Die wilde ik niet afknippen. Tijdens die eerste trip had ik het gevoel dat ik de eindjes in het tapijt had kunnen verwerken, zodat het eindelijk af was. Dat was acht maanden geleden.”

Vier weken geleden deed je het nog een tweede keer.

Leisegang (knikt): “Ik wist dat mijn euthanasie nu erg dichtbij kwam, en wilde in staat zijn om het juiste moment te kiezen.

“Een paar weken eerder had ik een droom: uit het bos huppelde een blond jongetje met een vlindernetje. Kas heette hij, en ik wist dat het een kleinkind van me was. Hij keerde terug in mijn visioenen tijdens mijn tweede reis, die erg donker begon. Ik was plots heel erg bang voor de wereld waar ik naartoe zou gaan. Het was de kleine Kas die me overhaalde om de sprong te wagen en die me meenam naar een groot rijk dat zich voor me ontvouwde. Ik stond als een koningin met mijn drie zonen naast mij te kijken naar het land dat we overheersten, als een dynastie. We waren de hoeders van het rijk en zorgden dat iedereen het goed had.

“Het bos waarin we liepen was een groot wezen en ademde in en uit. Ik zag elke tak, elk twijgje, elk blad. Toen riep ik Kas bij mij. We lagen naast elkaar in het gras, ik streelde over zijn hoofdje. ‘Oma, kijk naar die wolk daar! En daar, die vlinder! Die vogel die naar zijn nestje vliegt!’ Terwijl hij maar bleef praten, kwamen mijn andere kleinkinderen erbij, ook de kinderen die nog niet geboren waren. Ik weet nu dat ik zeven kleinkinderen zal hebben. Ik heb ze meegenomen door een gordijn naar de wonderbaarlijke wereld van mijn eerste trip, waar ze hun ogen uitkeken…

“Toen we alles gezien hadden, kwam ik in een jungle vol sjamanen en hoorde ik gezangen over de medicinale krachten van het bos. Terwijl ik de muziek begon te dirigeren, voelde ik plots hoe uitgeput ik was. Ik had geen energie meer om naar de andere wereld terug te keren, en wilde daar sterven.

“Ik wilde stoppen met ademen, mijn lichaam was op, ik dacht: dat haal ik onmogelijk terug. Lennart, mijn begeleider, heeft me toen heel kordaat toegesproken. ‘Sterven ga je nu niet doen. Morgen? Prima. Dat beslis je zelf. Maar nu beslis ík dat jij niet sterft. Je moet nog afscheid nemen van iedereen.’

“Ik ben ontzettend dankbaar dat hij me over de streep heeft getrokken. Want inderdaad, ik had nog geen afscheid genomen van mijn dierbaren.”

Wat hou je over aan deze ervaring?

Leisegang: “Ik weet nu: aan sterven is niets. Het is de kroning van het leven. En wat erna komt, dat weet ik niet, dat hoef ik niet te weten. Maar wat ik nu wel weet sinds mijn laatste trip: wanneer je lichaam stopt met ademen en het hart stopt met kloppen, is het bewustzijn nog zeer nabij. Daarom is het zo belangrijk dat we goed omgaan met mensen die net gestorven zijn. Stop ze niet direct in de koelkast. Leg ze ergens neer waar hun bewustzijn rustig kan vervluchtigen in het universum.

“Ik heb veel tijd gehad om mij op mijn dood voor te bereiden. Ik ga niet wachten tot ik aan het einde van mijn krachten ben. Daarom ben ik zo blij dat ik als jonge Duitse naar België ben gekomen, en dat ik hier mijn leven heb opgebouwd. Euthanasie is hier mogelijk, in Duitsland niet. Ik ben altijd de regisseur geweest van mijn leven, en dat wil ik tot op het einde zijn. Ik heb mijn begrafenis geregeld, mijn eigen afscheidskaart gemaakt, de enveloppen geschreven. Ik heb de stof gekozen waarin ik opgebaard zal worden. Alles is klaar.

“Ik wilde dit interview nog doen, omdat ik hoop dat psilocybine in de toekomst voor iedereen toegankelijk wordt. Voor mensen die psychisch lijden zou het een enorme verlichting kunnen brengen. Als mensen met depressies geholpen kunnen worden met paddo’s, zouden de ziekenfondsen miljarden besparen. Mij heeft het geholpen om nog intenser in het moment te leven zolang ik er nog ben, en de dood met vertrouwen tegemoet te treden.”

Susanne Leisegang overleed zes dagen na dit gesprek, omringd door haar familie. Ze dronk haar Hoegaarden uit, rookte een laatste sigaret, en straalde oneindige rust uit toen ze ervoor ging zitten.

