Vlaamse toeristische sector kreeg 642,7 miljoen coronasteun

Tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, mochten de logies geen gasten ontvangen. Toeristische attracties en culturele bezienswaardigheden, restaurants en cafés moesten de deuren sluiten. Niet-essentiële reizen, zowel nationaal als internationaal, werden aan banden gelegd. In die periode werd voor 360 miljoen euro aan hinderpremies uitbetaald aan actoren uit de brede toeristische sector. Via de compensatiepremie kwam daar nog 4,2 miljoen euro bij.

In de zomer werd er versoepeld, maar daarna gingen vakantieparken en campings opnieuw op slot, tot begin februari. De overige logies konden open blijven als ze de extra maatregelen respecteerden. Via het Vlaams beschermingsmechanisme werd in die periode 209,5 miljoen euro aan compensaties uitgereikt. Met het corona noodfonds werd nog eens 26,45 miljoen euro vrijgemaakt.

Recent werd nog eens 30 miljoen euro uit het Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen verdeeld over 272 toeristische actoren in Vlaanderen.

Organisatoren van congressen, festivals en andere toeristische evenementen konden zich wenden tot het Vlaamse fonds tot instelling van terugbetaalbare voorschotten en kregen in totaal voor 2,6 miljoen euro voorschotten toegewezen. Met de projectoproep ‘Flanders is a festival’ stelde Vlaanderen ook nog 10 miljoen euro ter beschikking van organisatoren zodat de komende zomerevents coronaproof kunnen plaatsvinden.

Alles samen ondersteunde de Vlaamse overheid de brede toeristische sector met 642,7 miljoen euro, berekende Coudyser. "Naast onmiddellijke financiële noodhulp en impulsen is het belangrijk ook ademruimte te geven om te blijven investeren zodat we na deze coronacrisis een gezonde, maar ook innovatieve, duurzame toeristische sector houden", zegt ze. "De gevolgen van de crisis voor de toeristische sector zullen immers nog voelbaar zijn tot na 2024."