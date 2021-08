Vlaamse tieners laten zich massaal vaccineren: al meer dan twee derde van 12- tot 17-jarigen kreeg eerste prik

De vaccinatie van de 16- en 17-jarigen werd begin juni goedgekeurd door de ministers van Volksgezondheid, de eerste uitnodigingen vertrokken twee weken later. Midden juli werd na groen licht van de Hoge Gezondheidsraad dan gestart met de uitnodigingen voor de 12- tot 15-jarigen. Sindsdien stijgt de vaccinatiegraad bij de tieners aan een sneltempo.

De minderjarigen gaan met hun hoge vaccinatiebereidheid de andere leeftijdsgroepen achterna: in elke andere groep is nu minstens 80 procent gevaccineerd, gaande van de 18 tot 24-jarigen met 81,6 procent tot de 75- tot 84-jarigen met meer dan 96 procent.

Bedoeling is om iedereen die minstens 12 jaar is of nog 12 wordt vóór 31 augustus, uit te nodigen voor vaccinatie, en dat is ondertussen zo goed als overal gebeurd. Jongeren krijgen voorlopig enkel het Pfizer-vaccin, en speciaal voor hen werd de tussentijd tussen beide prikken ingekort naar drie weken. Op die manier moeten zo veel mogelijk jongeren volledig beschermd opnieuw naar school kunnen gaan op 1 september.

De kortere tussentijd betekent dat wie tot en met vandaag zijn prik kreeg, in principe nog net voor het schooljaar volledig gevaccineerd zal zijn, aangezien de zomervakantie nog drie weken duurt.

Voorlopig is nog maar 12,5 procent van de minderjarigen volledig gevaccineerd. Deze week alleen al staan echter 238.000 tweede prikken gepland in Vlaanderen, waarvan een groot deel bij de tieners. Ook de volledige vaccinatiegraad zal de komende weken dus fors oplopen. De volledige bescherming geldt in principe wel pas twee weken na de tweede prik.

‘Grote daad van solidariteit’

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt bijzonder tevreden te zijn met de hoge cijfers bij de jongeren. “De ziektesymptomen van deze leeftijdsgroep zijn dan wel beperkt bij een eventuele besmetting, maar zij doen dit om hun ouders, grootouders en vrienden te beschermen, en dat is wat mij betreft een grote daad van solidariteit. Onze jongeren hebben niet alleen veel inspanningen geleverd bij het naleven van de maatregelen, nu dragen zij ook een serieus steentje bij in het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor.”

Wallonië en Brussel

Ook in Wallonië gaat het goed vooruit bij de tieners: daar is nu net geen 50 procent minstens deels gevaccineerd. Brussel daarentegen lijkt richting een plateau te evolueren met nu nog maar 18 procent. Ook de vaccinatiegraad bij de 18- tot 24-jarigen ligt er met 37,6 procent minder dan de helft zo hoog als in Vlaanderen (81,6 procent).

Bij de volwassenen in Vlaanderen werd maandag al de drempel van 90 procent gerond bij de gedeeltelijke vaccinatiegraad. 83,8 procent is volledig gevaccineerd. Op de volledige bevolking maakt dat 77,3 procent deels en 68,4 procent volledig gevaccineerden.