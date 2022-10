Vlaamse subsidies voor thuisbatterijen worden stopgezet in maart 2023: ‘Een heel goede beslissing’

Sinds de afschaffing van de ‘terugdraaiende teller’ voor zonnepanelen - waarmee eigenaars de opgewekte stroom die ze niet meteen gebruiken later gecompenseerd kregen - zijn thuisbatterijen hot. Met thuisbatterijen wordt de stroom die gezinnen niet meteen zelf gebruiken zoveel mogelijk thuis opgeslagen. De stroom ‘verdwijnt’ niet op het net. Aanlokkelijk, zeker in crisistijd.

In 2021 werden ongeveer 18.000 Vlaamse premies voor de plaatsing van een thuisbatterij aangevraagd (tot een maximaal bedrag van 1.725 euro). In 2022 zijn er dan intussen al bijna 20.000. Voor het volledige jaar zal dit waarschijnlijk oplopen richting 30.000 premies, voor een budget van 45 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 - voor de afschaffing van de terugdraaiende teller en de energiecrisis - werden nauwelijks 300 Vlaamse premies voor thuisbatterijen aangevraagd.

Evaluatie

Jaarlijks wordt het Vlaams subsidiesysteem geëvalueerd, laat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weten in een persbericht. Uit die evaluatie blijkt dat de subsidie “niet echt nodig is” om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren. Ook met een vrij lange terugverdientijd van tien tot vijftien jaar en meer, investeren nog altijd massaal veel gezinnen in een thuisbatterij. “Budgettair gaan hier veel middelen naartoe, die elders beter ingezet kunnen worden.”

Concreet zullen alleen thuisbatterijen die uiterlijk op 31 maart 2023 gekeurd en in gebruik genomen zijn nog een Vlaamse premie kunnen krijgen. Eigenaars krijgen tot negen maanden na de ingebruikname van de thuisbatterij om de premie aan te vragen. Daarna is het gedaan.

Demir: “De middelen die vrijkomen door het stopzetten van de subsidies voor thuisbatterijen kunnen efficiënter worden ingezet voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij. Deze techniek bespaart niet alleen heel veel energie, maar is ook erg interessant om de energiefactuur te verlagen.”

Eerder dit jaar werd al beslist om de steun te verhogen van 300 naar 450 euro. Deze steun wordt nu nog eens verdubbeld naar 900 euro voor warmtepompboilers met een factuur sinds 1 juli 2022.

Zeker voor wie nu zijn sanitair warm water verwarmt met een elektrische boiler is een warmtepompboiler erg interessant, benadrukt minister Demir. Het elektriciteitsverbruik daalt met twee derde. Gemiddeld verbruikt een elektrische boiler 2.000 kilowattuur per jaar. Met een warmtepompboiler is dat nog 666 kilowattuur. Met de huidige prijzen betekent dit een besparing van ruim 1.000 euro per jaar. Een warmtepompboiler kost vandaag gemiddeld ongeveer 3.500 euro.

Vier jaar

Joannes Laveyne, energiespecialist aan de UGent, vindt dat de regering “een heel goede beslissing” neemt. Zeker als het over de thuisbatterijen gaat. “Zonnepanelen hebben vandaag een terugverdientijd van amper vier jaar. Als overheid moet je daar dan geen extra subsidies meer aan koppelen. Zeker niet omdat een thuisbatterij wel een persoonlijk voordeel creëert, maar zeker geen maatschappelijk. De stroom die mensen op hun thuisbatterij opslaan - met daarbij een verlies van 15 procent - zouden ze beter op het net zetten, waar de maatschappij ervan kan profiteren in deze crisis. De maatschappij kan elke kilowattuur hernieuwbare stroom goed gebruiken.”

Als het over de extra steun aan warmtepompboilers gaat, zit Laveyne met een ietwat dubbel gevoel. “De beste manier om die technologie aantrekkelijker te maken, is structureel ingrijpen in de ecofiscaliteit, om zo een fossiele brandstof als aardgas duurder te maken. Maar daaraan wil men niet beginnen. Dat ligt te gevoelig. Dan moet het maar op deze manier, blijkbaar.”