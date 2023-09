Vlaamse Sportfederatie lanceert voorstel voor belastingvermindering tot 150 euro lidgeld per sporter

De Vlaamse Sportfederatie vraagt de overheid om een belastingvermindering in te voeren voor wie zich inschrijft bij een sportclub. Concreet stelt de organisatie voor dat sporters elk jaar tot 150 euro lidgeld kunnen inbrengen in hun belastingaangifte. ‘Zo’n investering van de overheid zou op termijn winst betekenen voor de maatschappij én de staatskas.’

September betekent voor veel sportclubs ook de start van een nieuw seizoen. Maar de laatste jaren betalen we daarvoor almaar meer inschrijvingsgeld. Volgens de Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie voor Vlaamse sportfederaties en sportclubs, verhoogden ruim 7 op de 10 verenigingen de voorbije jaren het lidgeld met gemiddeld 15 procent. De sportclubs hebben die extra inkomsten nodig om hun stijgende kosten, onder meer door de energiecrisis en inflatie, te dekken. Maar tegelijk kunnen de hogere lidgelden voor sommige mensen ook een drempel vormen om zich in te schrijven. Daarom komt de Vlaamse Sportfederatie met een voorstel om een belastingvermindering in te voeren.

Nu betalen ziekenfondsen al een deel van het inschrijvingsgeld terug. Dat gaat over een bedrag van 15 tot 45 euro per jaar, afhankelijk van je mutualiteit. De Vlaamse Sportfederatie vraagt om dat systeem te vervangen door een rechtstreekse belastingvermindering. “De financiële tussenkomst via het huidige terugbetalingssysteem bij de ziekenfondsen is erg beperkt en niet voor iedereen gelijk”, zegt Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie. “We ijveren met een belastingvermindering voor een gelijk bedrag voor alle sporters. We stellen voor om voor elke sporter een belastingvermindering tot 150 euro per jaar te voorzien. Maar het is uiteraard aan de overheid om te bepalen tot welk bedrag zij financiële zuurstof wil geven.”

‘Positieve keuzes stimuleren’

Volgens de Vlaamse Sportfederatie kan zo’n fiscaal voordeel heel wat mensen aanzetten om te beginnen of blijven sporten. “Bijna twee derde van de Belgen bouwt te weinig fysieke activiteit in de vrije tijd in en loopt daardoor een hoger risico op een chronische aandoening”, zegt ook sportarts Frank Pauwels, voorzitter van het kenniscentrum Gezond Sporten. “Denk aan ziekten van het hart- en vaatstelsel zoals een hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk, kanker en psychische aandoeningen zoals depressies.”

Op termijn kan een belastingvermindering dus winst betekenen voor de maatschappij en de staatskas, aldus de Vlaamse Sportfederatie. “Een recente studie toont aan dat elke sporter die zich bij een sportclub aansluit, de maatschappij zo’n 1.200 euro aan gezondheids-, welzijns- en bredere maatschappelijke opbrengsten oplevert.”

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) reageert alvast positief. “Wij zijn voor alle maatregelen die nog meer mensen in beweging kunnen krijgen”, klinkt het. “Dit soort fiscaliteit is natuurlijk federaal, maar we hopen dat ze het idee op dat niveau serieus nemen en bestuderen. Het zou mooi zijn als de federale fiscaliteit positieve keuzes meer zou stimuleren, zeker omdat een meer sportieve bevolking een gezondere bevolking is, die dus minder een beroep moet doen op de sociale zekerheid.” Volgens het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn sport en preventie Vlaamse bevoegdheden en kan Vlaanderen dus wel zelf fiscale maatregelen nemen.