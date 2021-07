Vlaamse spitstechnologie voorspelt uren op voorhand waar het zal overstromen

‘Over anderhalf uur staat er 30 centimeter water in de Kerkstraat.’ Met technologie van het Leuvense ingenieursbedrijf Hydroscan was de ravage door wateroverlast misschien niet minder groot geweest, maar waren bewoners en hulpdiensten wel beter voorbereid. Dit systeem zegt uren op voorhand waar een overstroming tot op straatniveau zal toeslaan.

Hydroscan startte begin dit jaar met de commerciële uitrol van ‘Flood4Cast’. De software die het bedrijf met onderzoeksbureaus IMEC en VITO ontwikkelde, voorspelt plotse overstromingen. “Ons systeem koppelt artificiële intelligentie aan de neerslagradar van het KMI en aan gedetailleerde overstromingskaarten van Vlaanderen”, legt CEO Patrick Swartenbroekx uit. “Het effect van zogenaamde flash floods – heel veel regenval op korte tijd – is tot nu moeilijk te voorspellen, maar onze technologie waarschuwt met veel precisie wanneer er bijvoorbeeld over anderhalf uur een waterpeil van 30 centimeter in de Kerkstraat aankomt. En dit wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is.”

Of het Leuvense waarschuwingssysteem de ongeziene wateroverlast in grote delen van ons land had kunnen voorkomen? “Neen, daarvoor zijn structurele maatregelen nodig”, is Swartenbroekx eerlijk. “Maar zolang deze er niet zijn, heb je technologie nodig om je zo goed mogelijk voor te bereiden. In de getroffen gebieden in Wallonië zitten de bewoners als ratten in de val wanneer de regen er met bakken uit de lucht valt. Maar dankzij de overstromingsvoorspeller kunnen hulpdiensten sneller in actie schieten en kunnen bewoners zich voorbereiden. Bij ons proefproject in Antwerpen hebben we gemerkt dat we de brandweer ter plaatse kunnen sturen, nog vóór de eerste bewoners bellen voor wateroverlast. Het geeft de hulpdiensten en de bewoners een belangrijke voorsprong om actie te ondernemen.”

Wel in Vietnam

Toch wordt de Leuvense software behalve enkele proefprojecten nog niet structureel in ons land gebruikt. Waar ze wel al beroep doen op de Vlaamse watertechnologie is in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. De stad betaalt 700.000 euro om drie jaar lang het waarschuwingssysteem te gebruiken. Toch hoeft het voor steden en gemeenten bij ons lang niet zo duur te zijn.

“De grootste kost is het opstellen van de overstromingskaarten, maar die zijn hier in Vlaanderen al voorhanden”, zegt Swartenbroekx. “Een gemiddelde gemeente in Vlaanderen kan voor enkele duizenden euro’s gebruikmaken van onze technologie. Een gemeente die onze software aankoopt, kan zelf bepalen naar wie de waarschuwing gaat. Doorgaans is dat de hulpverleningszone, met de brandweer op de eerste plaats. Maar in theorie kan ons systeem ook aangesloten worden op BE-Alert en bewoners rechtstreeks verwittigen via sms.”