Vlaamse scout (15) vermist aan meer van Bütgenbach

Aan het meer van Bütgenbach in de Oostkantons zoekt men sinds zaterdagnamiddag naar een 15-jarige jongen met autisme. De tiener was er samen met zijn scoutsgroep aan het zwemmen, maar is sinds 16 uur spoorloos verdwenen. Dat melden verschillende Duitstalige media. Volgens de VRT nieuwsdienst is de tiener afkomstig uit de buurt van Izegem.

15-jähriger Junge wird seit Samstagnachmittag am See von Bütgenbach vermisst. Polizei bittet um Mithilfe. https://t.co/GECJBA7TC0 — Ostbelgien Direkt(@ OstbelDirekt) 21/07/17 02:00 Volgens de sites van Grenz-Echo en Ostbelgien Direkt ging de jongen, Sebastiaan, met nog een aantal andere jongeren van de scouts zwemmen in het meer. Toen de anderen het water uit gingen, merkten ze dat de jongen er niet meer bij was en sloegen ze alarm.



De politie zette meteen een zoekactie op poten, voorlopig zonder resultaat.



De jongen lijdt aan autisme en is 1,70 meter lang. Hij is mager gebouwd en heeft kort zwart haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe zwemshort. Wie Sebastiaan ziet, wordt gevraagd de politie te contacteren op het nummer 101.



Gisteren werd er tot middernacht naar Sebastiaan gezocht met een boot, helikopter en speurhonden en ook vandaag zoeken de hulpdiensten verder.







PZ Eifel VERMISST seit heute Nachmittag bei einer Runde um den See in Bütgenbach Sebastiaan Vandommele, 15 Jahre, Autist ca. 1,70m groß, schlank, kurze schwarze Haare, nur mit einem blauen Badeshort...