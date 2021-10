Vlaamse regering wil extra boosterprik voor iedereen, taskforce vaccinatie valt uit de lucht

“Dit is nieuw voor mij.” Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageerde vrijdag verrast toen de Vlaamse regering plots bekendmaakte dat ze alle 12-plussers een extra coronaprik wil geven. Tot nu toe geldt die prik enkel voor 65-plussers en kwetsbaren. “Er is hierover geen enkele communicatie geweest tussen mezelf en mijn collega binnen de Vlaamse regering”, zei Vandenbroucke over Wouter Beke (CD&V).

Ook de Taskforce Vaccinatie, het federale orgaan dat de vaccinatiecampagne coördineert, viel compleet uit de lucht. Normaal volgen beslissingen over de vaccinatiestrategie een vast stramien: eerst wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce gevraagd, daarna beslissen de ministers van Volksgezondheid. Nu lijkt de Vlaamse regering – althans in haar communicatie – die stappen te hebben overgeslagen.

“Uiteraard vragen we aan de Hoge Gezondheidsraad om een advies te geven”, klinkt het op het kabinet-Beke. “Maar onze intentie is duidelijk.” Volgens Beke kwam de kwestie al wel ter sprake in het overleg met de andere ministers.

Rookgordijn

De beslissing komt er op het moment dat de Vlaamse regering onder druk staat om het gebruik van de coronapas uit te breiden, zoals in de horeca. Coalitiepartijen CD&V en Open Vld hadden de deur hiervoor op een kier gezet, maar N-VA staat op de rem. Een overleg tussen de Vlaamse regering en de gouverneurs bracht gisteren weinig verandering.

In de Brusselse regering valt te horen dat Vlaanderen met de boosterprik een rookgordijn ophangt om haar interne meningsverschil over de coronapas te maskeren. Of het gewest zich mee achter de boosterprik zal scharen, is onzeker. “Onze prioriteit is nu eerst om zoveel mogelijk eerste en tweede prikken uit te delen”, zegt een regeringsbron. Federaal benadrukt Vandenbroucke dat het belangrijk is om wetenschappelijk advies te volgen.

Deze adviezen zijn op dit moment niet zo duidelijk. “De meeste mensen in België zijn nog geen zes maanden gevaccineerd. De jongere mensen zijn ook nog goed beschermd. Een herhalingsdosis zal dus pas ten vroegste na zes maanden nodig zijn”, zegt Dirk Ramaekers, topman van de Taskforce Vaccinatie. Als er een derde prik komt, is dat na Nieuwjaar.

De Vlaamse regering besliste ook nog om geen kinderen onder de twaalf meer te testen, tenzij ze zelf klinische symptomen vertonen. De federale fase van het crisisbeheer, die normaal zou aflopen op 1 november, wordt wellicht langer doorgezet. Iedereen kijkt daarom uit naar het Overlegcomité van volgende vrijdag, dat zich over de toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames zal buigen.

Boosterprikken in Vlaanderen

In Vlaanderen kregen tot nu toe 350.000 inwoners of 5,3 procent van de volledige bevolking al een boosterprik.

De 85-plussers kregen al de meeste boosterprikken, in Vlaanderen nu net geen 63 procent. Van de 75- tot 84-jarigen is bijna 17 procent met een extra prik gevaccineerd, bij de 65- tot 74-jarigen iets meer dan 8 procent.

‘Weer volle bescherming na derde Pfizer-prik’

Een boostershot met het vaccin van Pfizer/BioNTech zorgt ervoor dat de bescherming tegen Covid-19 weer volledig is, zo zeiden beide bedrijven gisteren nog op grond van een grote studie.

Een derde prik met het vaccin is 95,6 procent effectief tegen het coronavirus, is de conclusie na onderzoek onder 10.000 mensen van 16 jaar en ouder. Zij kregen de boosterprik gemiddeld elf maanden na hun tweede vaccinatie. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.

De gegevens kunnen toezichthouders helpen bij hun besluit voor welke groepen de boosters worden ingezet. In bijvoorbeeld Israël is ervoor gekozen die voor vrijwel iedereen beschikbaar te stellen, terwijl in de VS en Europa veelal is besloten de booster alleen toe te dienen aan ouderen en andere risicogroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaf vorige week de aanbeveling een derde dosis van goedgekeurde vaccins aan te bieden aan mensen met een verlaagde weerstand.

Ander onderzoek van het Israëlische onderzoeksinstituut Clalit en Harvard University wijst uit dat jongvolwassenen die twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben gehad tot 90 procent minder kans hebben op besmetting.