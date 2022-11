Vlaamse regering subsidieert opleiding ‘beleggen in cryptomunten’: ‘Dit is hallucinant’

Wie in cryptomunten belegd heeft, bibbert de jongste dagen op zijn stoel. Door het vrij onverwachte omvallen van FTX, een van ’s werelds grootste handelsbeurzen voor cryptomunten, gaat wellicht minstens een miljard dollar van klanten van FTX in rook op en is de koers van cryptomunten sterk gedaald.

Het is niet de eerste keer dat de cryptomarkt erg onvoorspelbaar blijkt te zijn. Toch subsidieert de Vlaamse overheid sinds 2021 al een opleiding ‘Beleggen in cryptomunten’ via opleidingscentrum Syntra. Ondernemers die meer willen leren over de cryptowereld, kunnen deze opleiding (deels) vergoed krijgen via de kmo-portefeuille, een instrument waarmee ondernemingen subsidies kunnen krijgen voor opleidingen of advies die hun bedrijf kunnen verbeteren.

“Dit is hallucinant”, vindt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit). “Op deze manier laat je de belastingbetaler betalen om ondernemers te leren hoe ze in geen tijd geld kunnen verliezen.”

Verkooppraatje

Ook econoom Geert Noels is kritisch over de overheidssteun voor een opleiding in crypto. “Het is zeer gevaarlijk om crypto voor te stellen als een opportuniteit voor ondernemers. We kunnen evengoed reclame gaan maken voor ponzischema’s.”

Volgens Syntra is de opleiding allerminst een verkooppraatje voor beleggingen in crypto. “De opleiding wil net vermijden dat ondernemers zich storten op de cryptomarkt zonder de nodige voorkennis”, zegt Jeroen Dutroy, productmanager bij Syntra. “Daarom komen ook de risico’s van beleggen in crypto uitgebreid aan bod.”

Toch roept de invulling van de opleiding vragen op. De vorming wordt gegeven door Gwen Busseniers, oprichter van de CryptoSchool en uitgesproken believer in cryptobeleggingen. “Als we ondernemers willen informeren over crypto, kan dat beter gebeuren door onafhankelijke experts of toezichthouders”, zegt Gennez. “En niet door een commercieel bedrijf dat handel voert in crypto.”

Vlaams minister voor Economie en Werk Jo Brouns (cd&v) werkt aan een hervorming van de kmo-portefeuille, waardoor enkel nog opleidingen vergoed zullen worden die passen binnen een aantal kernthema’s, zoals digitale geletterdheid of digitalisering. Volgens Brouns past een opleiding die uitsluitend gericht is op beleggen in crypto niet in deze visie. Vanaf januari 2023 zou er een kwaliteitskamer moeten zijn die beoordeelt of alle gesubsidieerde opleidingen voldoen aan die voorwaarden.

Ook los van de goedkeuring door de kwaliteitskamer is het de vraag of de cursus in de huidige vorm kan doorgaan. “Door al het negatieve nieuws rond crypto hebben voorlopig nog maar twee ondernemers zich aangemeld voor de cursus”, zegt Dutroy. “Dat is te weinig om de opleiding te kunnen starten.”