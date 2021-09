Vlaamse regering overweegt om ‘bij uitzondering’ uitgebreide coronapas toe te staan

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) riep de Vlaamse regering op om de coronapas uit te breiden. Vandaag is zo’n Covid Safe Ticket in heel het land vereist voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. In Brussel, waar de vaccinatiegraad zeer laag is en er nu al ziekenhuizen zijn die niet-dringende zorg moeten uitstellen, gaat men het vanaf 1 oktober uitbreiden naar kleinere evenementen en de horeca.

Burgemeesters in de Vlaamse rand rond Brussel lieten de afgelopen dagen al weten dat ook zij de mogelijkheid willen hebben om de pas in te voeren voor kleine evenementen en bijvoorbeeld restaurants op hun grondgebied. Maar zij kunnen dat niet zelf beslissen: de Vlaamse regering moet hen eerst die mogelijkheid geven.

Die was aanvankelijk heel beducht voor een pasjesmaatschappij, temeer omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen heel hoog is. De coronapas zal dan ook niet uitgebreid worden over heel Vlaanderen, werd gisteren nog eens bevestigd door de voltallige Vlaamse regering. “Maar voor een aantal steden en gemeenten, bijvoorbeeld met een vaccinatiegraad onder de 70 procent, zou ik het wel logisch vinden dat we een lokaal bestuur die keuze geven”, aldus viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). “Als het nuttig en nodig is om dat in bepaalde gemeenten te doen, dan gaan we niet principieel zeggen dat we dat niet willen”, benadrukt het kabinet-Jambon. “Stel dat we daar de vaccinatiegraad in bepaalde steden mee vooruit kunnen helpen, waarom zouden we dat dan weigeren? Maar het moet wel absoluut een uitzondering blijven.”

De regering neemt nu nog even de tijd om uit te zoeken hoe ze dit juridisch kan regelen. “Want we moeten vermijden dat uitbaters naar de rechtbank trekken omdat er bij hen wel een coronapas nodig is en bij de buren van een dorp verder niet. We moeten dus wel zeker zijn dat er goed juridisch kader is.”

De regering wil ook absoluut een opbod tussen burgemeesters vermijden, waardoor Vlaanderen een lappendeken wordt waarbij je in het ene dorp wel je pas moet tonen en in het andere niet. Daarom wordt ook bekeken of er soort check kan worden ingebouwd, waarbij gemeenten die de coronapas wensen uit te breiden toestemming moeten vragen aan de Vlaamse regering in plaats van dat ze dat recht automatisch krijgen. Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. “Kabinetards buigen zich er momenteel over, maar we hebben nog wel even de tijd.”