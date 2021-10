Vlaamse regering moest kiezen voor mondmaskers of coronapas in horeca: ‘Alweer een confrontatie’

Wie vanaf 1 november in Vlaanderen op café of restaurant wil, zal een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. De maatregel moet de vierde coronagolf helpen in te dijken. ‘Op een moment dat het virus ons omringt, moeten we hogere beschermingsmuren optrekken’, benadrukt premier Alexander De Croo (Open Vld).

De vierde besmettingsgolf is volop aan de gang. Nog maar een maand nadat de meeste coronamaatregelen opgeschort werden in Vlaanderen - waar 80 procent van de bevolking is gevaccineerd - is er daarom toch opnieuw nood aan beperkingen van het openbare leven. Dat heeft het Overlegcomité dinsdag beslist. “Niemand kan om de cijfers heen”, aldus premier De Croo.

Zoals verwacht wordt de mondmaskerplicht opnieuw verstrengd. Die geldt vanaf vrijdag in publieke binnenruimtes. Thuiswerk wordt sterk aanbevolen, om het aantal contacten te beperken.

Onhoudbaar

De meest opvallende maatregel is de invoering van het Covid Safe Ticket in de Vlaamse horeca. In tegenstelling tot Brussel en Wallonië had Vlaanderen zich steeds verzet tegen het gebruik van een ‘coronapas’, tenzij voor grote evenementen en in discotheken.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) was dit standpunt niet langer houdbaar gezien het stijgend aantal ziekenhuisopnames. Ook in Vlaanderen. Vandenbroucke: “We moeten alle middelen inzetten die we hebben. Het is nodig om snel in actie te komen.”

De Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon (N-VA) - die het Overlegcomité moest volgen vanuit Dubai, waar hij op werkreis is - staakte gisteren finaal haar verzet tegen het Covid Safe Ticket. De coronapas zal zowel in de horeca als in de fitness verplicht worden en ook op kleinere evenementen: vanaf 200 mensen binnen of 400 buiten. “Deze maatregelen veranderen onze manier van leven niet, maar we bouwen wel meer voorzichtigheid in”, reageerde premier De Croo.

Boosterprik

Achter de schermen is te horen dat de Vlaamse regering voor de keuze werd geplaatst tijdens het Overlegcomité: een algemene mondmaskerplicht in de horeca voor het personeel en de klanten, of het Covid Safe Ticket en alleen een mondmaskerplicht voor het personeel. “We werden voor het blok gezet en moesten inbinden. De cijfers zijn ook gewoon slecht”, luidt het.

Volgens aanwezigen kwam het tijdens de vergadering “alweer tot een stevige confrontatie” tussen Jambon en de federale ministers, met name Vandenbroucke. “Maar de slechte cijfers zijn ook een Vlaams probleem. Dan kun je niet blijven niks doen. En mondmaskers waren niet voldoende,” klinkt het federaal.

Woensdag zitten de verschillende ministers van Volksgezondheid samen om te bespreken op welke manier een ‘boosterprik’ gebruikt kan worden om naast ouderen ook andere bevolkingsgroepen beter te beschermen tegen het coronavirus. De Vlaamse regering wil alle Vlamingen zo snel mogelijk zo’n derde prik geven. Er is onduidelijkheid over de doeltreffendheid daarvan.

Federaal minister Vandenbroucke riep ook op om de coronamaatregelen in het onderwijs opnieuw aan te scherpen, onder meer door extra aandacht te geven aan de ventilatie van klassen. “Wij gaan niet dicteren wat de ministers van Onderwijs (een regionale bevoegdheid in ons land, SKE/JVH) moeten doen, maar we rekenen wel op hun verantwoordelijkheidszin.”