Nieuws Stikstofdossier

Vlaamse regering komt pas samen als er zicht is op definitief stikstofakkoord: ‘Niemand wil nog een onderhandelingsnacht’

Vlaams minister-president Jan Jambon. Beeld BELGA

Het Vlaamse kernkabinet komt pas samen als er uitzicht is op een relatief snel akkoord. Niemand heeft nog zin in een eindeloze onderhandelingsnacht. Dat is zaterdagmiddag te horen op het Martelaarsplein. In de loop van de namiddag zet minister-president Jan Jambon zijn bilaterale contacten voort.