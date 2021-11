Vlaamse regering keurt voorstel goed om politieke invloed bij VRT af te bouwen

Op die manier wil de minister meer specifieke mediakennis binnenbrengen in de raad. Die moet tenslotte mee bepalen welke strategische koers de openbare omroep de komende jaren zal varen. De goedkeuring op regeringsniveau komt er nadat ook de Raad van State het licht op groen zette voor de hervorming. Nochtans was er vanuit Vlaams Belang -dat net als CD&V, Open Vld en N-VA een zitje af moet staan- protest aangetekend tegen het voorstel. Volgens Klaas Slootmans, mediaspecialist bij de partij, was de nieuwe regeling in strijd met het cultuurpact dat bepaalt dat de raad van bestuur van de openbare omroep een afspiegeling moet zijn van de politieke verhoudingen in het Vlaams Parlement.

Maar dat bezwaar werd door de Raad van State van tafel geveegd. Het voorstel wordt nu nog aan het parlement ter stemming voorgelegd. Wanneer ook daar goedkeuring volgt kan de nieuwe raad van bestuur worden samengesteld.