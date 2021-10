Vlaamse regering is van plan om hele bevolking extra boosterprik tegen covid-19 aan te bieden

Na de bewoners van woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, zal dus ook de rest van de bevolking de kans krijgen een derde prik (of in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin een tweede prik) te krijgen. Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken.

“Er komt inderdaad een derde prik”, bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “De vaccins zijn aangekocht, we hebben de capaciteit om ze toe te dienen. Het enige waar we nog op wachten, is het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het is namelijk de bedoeling om de vaccins toe te dienen via de vaccinatiecentra.”

“We zien toch hogere besmettingscijfers, en er is toenemende evidentie dat een derde prik toch zin heeft om mensen uit de ziekenhuizen te houden”, zegt Beke nog aan VRT NWS. “We vragen nu aan de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad om daar snel duidelijkheid en uitsluitsel over te geven.”

‘Nog niet bezig met boosterprik’

Opvallend: de federale taskforce vaccinatie viel vanmiddag compleet uit de lucht toen Jambon het nieuws de wereld instuurde. “Wij zijn helemaal nog niet bezig met de boosterprik voor de algemene bevolking”, zei woordvoerster Gudrun Briat in een eerste reactie.

Het lijkt erop dat de beslissing snel werd genomen. “Als het over vaccinaties gaat, wordt er normaal eerst een advies van de Hoge Gezondheidsraad ingewonnen, waarna er een advies van de taskforce volgt en een bespreking op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid”, zegt Briat. Nu moet de Vlaamse regering dit advies van de Hoge Gezondheidsraad nog inwinnen. “Dat klopt, maar onze intentie is duidelijk”, klinkt het op het kabinet-Beke. De regering gaat ervan uit dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad positief zal zijn.

“We hebben nu snel een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, want het heeft heel wat logistieke gevolgen”, bevestigt Beke aan VRT NWS. “We zitten woensdag opnieuw samen met de ministers van Volksgezondheid. Ik heb gisteren al gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad om snel hun ei te leggen over het advies over die derde prik.”

Coronapas

De beslissing komt er op het moment dat de Vlaamse regering onder zware druk staat om het gebruik van de coronapas uit te breiden. Zowel coalitiepartijen CD&V, Open Vld als federaal gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) willen hierover praten. Op dit moment zit de regering ook samen met de Vlaamse gouverneurs, die grote voorstander zijn. In Brussel en Wallonië werd het bredere gebruik van de coronapas al eerder beslist, maar in Vlaanderen staat vooral N-VA op de rem.

Minister-president Jan Jambon: “De vaccinatie is en blijft de manier om het coronavirus te verslaan. In Vlaanderen kunnen we dankzij onze hoge vaccinatiegraad vrij leven en werken, maar waakzaamheid blijft geboden. Ik ben fier dat de Vlaamse Regering vandaag een aantal duidelijke beslissingen collegiaal genomen heeft.”

Minister Wouter Beke: “De vaccins werken: laat daar geen twijfel over bestaan. Als niet-gevaccineerde tussen de 18 en 65 jaar heb je tot tien keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting in vergelijking met iemand die volledig gevaccineerd is. Toch moeten we waakzaam blijven en vermijden dat dit virus niet aan kracht kan bijwinnen. Dit is een duidelijke oproep aan die mensen die zich nog steeds niet hebben laten vaccineren: neem uw verantwoordelijkheid! Het enige wat u moet doen, is u naar het vaccinatiecentrum begeven.”

Boosterprikken in Vlaanderen

In Vlaanderen kregen tot nu toe 350.000 inwoners of 5,3 procent van de volledige bevolking al een boosterprik.

De 85-plussers kregen al de meeste boosterprikken, in Vlaanderen nu net geen 63 procent. Van de 75- tot 84-jarigen is bijna 17 procent met een extra prik gevaccineerd, bij de 65- tot 74-jarigen iets meer dan 8 procent.

‘Weer volle bescherming na derde Pfizer-prik’

Een boostershot met het vaccin van Pfizer/BioNTech zorgt ervoor dat de bescherming tegen Covid-19 weer volledig is, zo zeiden beide bedrijven gisteren nog op grond van een grote studie.

Een derde prik met het vaccin is 95,6 procent effectief tegen het coronavirus, is de conclusie na onderzoek onder 10.000 mensen van 16 jaar en ouder. Zij kregen de boosterprik gemiddeld elf maanden na hun tweede vaccinatie. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.

De gegevens kunnen toezichthouders helpen bij hun besluit voor welke groepen de boosters worden ingezet. In bijvoorbeeld Israël is ervoor gekozen die voor vrijwel iedereen beschikbaar te stellen, terwijl in de VS en Europa veelal is besloten de booster alleen toe te dienen aan ouderen en andere risicogroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaf vorige week de aanbeveling een derde dosis van goedgekeurde vaccins aan te bieden aan mensen met een verlaagde weerstand.

Ander onderzoek van het Israëlische onderzoeksinstituut Clalit en Harvard University wijst uit dat jongvolwassenen die twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben gehad tot 90 procent minder kans hebben op besmetting.