Vlaamse regering buist voor eigen doelstelling: schulden lopen fors op tot 49 miljard euro in 2027

In haar jaarlijkse begrotingsdoorlichting waarschuwt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarin de vakbonden en werkgevers zetelen, voor de snel stijgende Vlaamse schulden. In 2019 bedroeg de schuld nog 20 miljard euro. Tegen 2027 groeit de put aan tot 49 miljard, ofwel een schuldratio van 78,5 procent – de schuldratio drukt de schuld uit in verhouding tot de inkomsten van de Vlaamse begroting.

Dit jaar al tikt de schuldratio aan tot 69 procent, waarmee de Vlaamse regering buist voor haar eigen doelstelling dat de schuld niet hoger dan 65 procent van de inkomsten mag uitvallen.

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) erkent dat de oplopende schulden een zorg zijn, maar wijst ook op de verzachtende omstandigheden. De tekorten zijn vooral te wijten aan de uitgaven door twee crises kort na elkaar, corona en de energiecrisis. Bovendien wijst hij erop dat Vlaanderen de bezorgdheden serieus neemt: in een vorige doorlichting was de prognose van de SERV dat Vlaanderen in 2027 een schuldgraad van 96 procent zou halen.

Oosterweel

Het rapport haalt niet enkel de rode balpen boven. De SERV benadrukt dat de Vlaamse regering goed op weg is om tegen 2026 een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen.

Bij ongewijzigd beleid daalt het begrotingstekort van 3,12 miljard dit jaar naar 1,93 miljard in 2024. Twee jaar later is de begroting naar verwachting zo goed als in evenwicht, met een tekort van 57 miljoen.

Daarbij hoort een belangrijke kanttekening: Vlaanderen houdt de enorme kosten voor de Oosterweelwerf en het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht buiten deze begrotingsdoelstellingen. In het geval van Oosterweel heeft de regering die beslissing altijd verdedigd door te stellen dat het om een belangrijke investering gaat die in de toekomst veel geld zal opbrengen.

Dat de begroting stilaan uit de rode cijfers raakt, wil niet zeggen dat bij de begrotingsgesprekken in september de portefeuille opeens helemaal open kan, klinkt het nog bij Diependaele. “Ik zal in september er fel voor pleiten om onze uitgaven verder onder controle te houden,” zegt de N-VA’er.

Daarmee wordt meteen ook de toon gezet voor de gesprekken over de crisis in de kinderopvang. N-VA wil de vinger op de knip houden, maar minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zal wellicht enkele honderden miljoenen vragen om de sector ter hulp te schieten - cd&v-voorzitter Sammy Mahdi wil op termijn zelfs meer dan een miljard euro extra naar de kinderopvang zien gaan.