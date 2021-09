Vlaamse regering bereikt begrotingsakkoord: jobbonus gaat door en dienstencheque blijft buiten schot

Even voor half twee vannacht tweette minister-president Jan Jambon: ‘Akkoord! We hebben zonet overeenstemming bereikt over de begroting voor de komende jaren.’ Tussen tien uur ‘s ochtends en half twee ‘s nachts zaten ze quasi onafgebroken aan tafel.

Daarmee kwam een einde aan een ongewoon lange vergadermarathon over de rekening van de Vlaamse regering. Normaal gezien verlopen die gesprekken altijd vrij makkelijk, door corona deed de ploeg van Jan Jambon er veel langer over. “Dit was een ongeziene begrotingsoefening,” zegt een regeringsbron. “Het leek hier wel de Wetstraat en niet het Martelarenplein.” Het federale niveau heeft het immers altijd veel lastiger dan het Vlaamse om het eens te raken over de centen. Al verliep de vergadering naar verluidt wel ‘hartelijker en constructiever’ dan die van de federale regering.

Bij de start van de besprekingen werd nog uitgegaan van een tekort van 2 miljard euro. Volgens de laatste berekeningen is dat gedaald tot 1,8 miljard euro, valt te horen in kringen van onderhandelaars. Vooral de hoge inflatie speelt in het voordeel van de regering.

Dienstencheques

N-VA wou bij de start van de discussie graag de helft van het tekort wegwerken tegen 2024 , voor de andere partijen moest dat niet zonodig. Die ambitie zou gehaald zijn. Dit betekent dus dat de regering rond de 900 miljoen zou besparen. Dat cijfer staat wel nog niet in steen gebeiteld: nog het hele weekend worden er berekeningen gemaakt. De definitieve cijfers worden maandag pas verwacht.

De regering heeft wel niet de kaasschaaf bovengehaald tot er genoeg geld gevonden was, valt te horen. Het zou wel gaan om gerichte maatregelen en hervormingen, zoals in de arbeidsmarkt.

Volgens de eerste info zou er niet geraakt worden aan de prijs van de dienstencheques, noch aan de fiscale aftrekbaarheid.

Het was vooral CD&V die aandrong op een oplossing voor de dienstencheques, waar erg weinig winst te boeken valt. De afgelopen dagen was er daarom sprake van het verhogen van de prijs van de dienstencheques voor de gebruikers of het verlagen van de fiscale aftrekbaarheid.

Jobbonus

Ook de jobbonus zou worden uitgevoerd voor loontrekkenden en zelfstandigen, wat betekent dat de laagste lonen een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro krijgen. Open Vld was de grootste voorstander van dit extraatje. Het gaat hier om een dure maatregel -zo’n 350 miljoen euro- die nog niet uitgevoerd is. De andere coalitiepartijen stonden er daarom minder om te springen, maar de liberalen wilden deze trofee uit het regeerakkoord graag in hun kast zetten.

Ook een hele reeks andere, kleinere maatregelen lagen op tafel. “Het is een evenwichtig pakket,” klinkt het nog. “Niemand is met een slecht gevoel gaan slapen.”

Maandag geeft Jambon alle details, in de Septemberverklaring in het parlement. Daar zal duidelijk worden waar de regering wel het mes gaat zetten.