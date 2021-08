Vlaamse overheid maakt vuist tegen 3M: delegatie inspecteurs valt binnen bij chemiebedrijf

Op de site van 3M in Zwijndrecht is rond iets over tien een ongeziene delegatie samengekomen. Het gaat om inspecteurs van de milieu-inspectie, maar ook om experten van OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat de milieu-inspectie versterking krijgt van zoveel expertise is redelijk uitzonderlijk.

Water- of bodemstalen worden er vandaag niet meer genomen. Wel worden er documenten opgevraagd om te controleren of 3M gisteren de waarheid vertelde op de hoorzitting. Het chemiebedrijf zou er veel moeite gedaan hebben om de lozing van toxische stoffen, en dan vooral FBSA, te minimaliseren. Achter de schermen is te horen dat die uitleg gisteren “zwaar onvoldoende” was. Er zullen niet alleen documenten worden opgevraagd in Zwijndrecht, maar ook de leidingen en de waterzuiveringsinstallatie zullen gecontroleerd worden.

De Vlaamse overheid en het kabinet Demir waren gisteren niet te spreken over de démarche van 3M. Die stuurde gisteravond nog een persbericht de wereld in waarin het stelde volledig te opereren “in overeenstemming met de omgevingsvergunning”. Meteen daarna werd vanuit de overheid beslist een gecoördineerde handhavingsactie te doen.

In die zin is de actie ook wat symbolisch. Na de powerplay van 3M gisteren, waarbij het zelfs nog vannacht via advocaten documenten doorstuurde, wil ook de Vlaamse overheid een vuist maken. “Het is hard tegen hard nu”, laat een ingewijde weten. “Vanuit het kabinet-Demir is opgedragen elke steen om te draaien bij 3M. Dat gaan we ook doen.”