Vlaamse escorte geeft pubers sekstips op TikTok: ‘Ik heb niet het idee dat ze goed voorgelicht zijn’

Van foefscheten tot strakke velletjes: maak kennis met Meliciousss, de Vlaamse escorte die vermoedelijk ook al uw puber sekstips heeft gegeven via TikTok. ‘Ik doe er alles aan zodat dit een respectvolle omgeving blijft waar jongeren zich veilig voelen.’

Even een illusie doorprikken. Uw tiener komt via TikTok in contact met seks. Expliciete beelden zullen er niet zoveel circuleren, omdat deze ingaan tegen de regels van de entertainmentapp, maar dat wil niet zeggen dat het topic er vermeden wordt. Uiteraard niet. TikTok omhelst alles wat het tienerbrein beheerst en seks is daar, zacht gesteld, toch een onderdeeltje van.

Even scrollen en je ‘leert’ er dat je best veel ananas en aardbeien eet voor je contact hebt omdat je sperma anders vies smaakt of je vagina stinkt. En dat je om een man te plezieren als je als vrouw bovenaan zit het best ‘coconut’ spelt met je heupen. “Maar niet met een hoofdletter!”

Gelukkig is de kans ook groot dat uw kroost er het snel groeiende account van Melicousss (melmelmeliciousss) ontdekken, een Vlaamse escorte die de vraag over het cowgirlstandje op een helemaal andere manier beantwoordt. “Lieve schat, die jongen gaat gewoon al opgewonden zijn van jou zo te zien zitten. Van alles op en neer te zien gaan. Geen zorgen maken over of dat er wel goed uitziet, zorg vooral dat het goed vóélt! Er is niets geilers dan je partner te zien genieten.”

Niet veroordeeld

Natuurlijk beeldt u uw hartendief liever niet in die positie in. Maar als ze dan toch met vragen zit over seks, heeft u wellicht liever dat ze op voorgaande manier repliek krijgt, toch? Want die vragen hebben ze sowieso zegt ‘Mel’ – die vanwege haar veiligheid enkel onder haar alias in de krant wil. “Ze hebben duidelijk een plek nodig waar ze die vraag kunnen stellen én waar ze een antwoord krijgen van iemand die met hen op een normale manier over seks praat.” Over of foefscheten (sic) normaal zijn, bijvoorbeeld. Of dat je een besneden lul anders moet pijpen dan de onbesneden versie.

Nochtans had Mel nooit kunnen voorspellen dat haar account die functie zou vervullen, en vooral, zo plots. “In het begin zat ik op TikTok omdat ik het lipsyncen leuk vond. Amper een maand geleden heb ik een video gemaakt waarin ik de meest gestelde vragen over mijn beroep beantwoordde, en toen is het ontploft. Ik krijg nog steeds vragen over mijn job, maar het merendeel zijn vooral mensen die vragen stellen als: ‘Doe ik het goed?’, ‘Is dit normaal?’...”

In een tijdperk waarin seksuele voorlichting op school nog steeds tekortschiet – om maar te schrijven: pas vanaf volgend schooljaar wordt de anatomie van de clitoris ook opgenomen in de officiële Belgische handboeken – en het internet naast een schatkist van informatie ook een septische put desinformatie is, is een account zoals dat van Meliciousss een verademing. “Ik vond seksuele voorlichting op school vroeger ook een gênant gebeuren waar altijd maar om de hete brij heen gedanst werd en men je vooral wou waarschuwen over de gevaren van seks, dus ik begrijp zeker dat jongeren elders terecht moeten. Ik veronderstel dat ze bij mij het idee hadden dat ik ‘veel van seks weet’ enerzijds, en dat ze door de manier waarop ik antwoord zich ook niet veroordeeld voelen. Ik doe er alles aan zodat dit een respectvolle omgeving blijft waar jongeren zich veilig voelen om hun vragen te stellen. Want als ik eerlijk moet zijn: ik heb niet het idee dat ze goed voorgelicht zijn.”

Terugtrekken

Zo haalt ze een bericht aan van een meisje dat haar in een privéberichtje stuurde hoe haar vriendje had teruggetrokken voor hij ejaculeerde zodat ze niet zwanger zou worden. “Ik heb toen een video gemaakt over hoe voorvocht ook sperma kan bevatten en dat terugtrekken zeker geen goede methode is. Iets waarvan ik eigenlijk wel dacht dat ze het op school hadden geleerd, maar er kwam ontzéttend veel reactie op die clip: allemaal meisjes die hun vriendinnetjes erin tagden van ‘shit!’ en ‘oei!’.

Het is haast een fulltimejob geworden, alle vragen beantwoorden en in sommige gevallen ook: doorverwijzen naar een arts. “De meeste jongeren weten ook wel dat ze met bepaalde problemen best naar een dokter moeten stappen, maar ik probeer hen daarin gerust te stellen, als een soort van tussenpersoon. Dat die vaak zulke klachten zien, dat die niet zullen oordelen, en dat het goed is dat ze opkomen voor hun lichaam en hun gezondheid. Zo was er een jongen die zijn velletje van zijn penis niet naar achter kreeg. Op geen enkel moment, niet slap of niet stijf. Toen ik in een video-antwoord uitlegde dat hij daarvan ontstekingen kon krijgen en best naar de dokter ging, heb ik achteraf van andere jongens het bericht gekregen dat ze effectief naar de dokter zijn gegaan en nu ‘heel opgelucht’ zijn.”

Wat vooral opvalt is het wederzijdse respect dat op de pagina heerst, zowel van Mel naar de jongeren, als van de jongeren naar Mel toe. De reacties spreken boekdelen: “OMG ik ben zo blij dat ik u gevonden heb.” “Natuurlijk heb ik ook een klein aantal mensen die vinden dat wat ik doe niet kan, maar dat weegt niet op tegen de bijna vijftigduizend volgers die heel respectvol en dankbaar zijn.”

En toch.

Even voor dit artikel naar de drukker moet, krijg ik een bericht van Mel. Ondanks dat het geven van seksuele informatie voor educatieve doeleinden wel toegestaan is op TikTok, werd haar account gerapporteerd. “Ik wil echt bereikbaar blijven voor vragen, want ik merk dat er nood aan is, dus vermeld mijn Instagram maar.”