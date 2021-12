Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan: wat betekent dat voor u als klant?

De klanten komen niet in de kou te staan. Als de werking van een energiebedrijf plots in het gedrang komt, stelt de VREG distributienetbeheerder Fluvius aan als noodleverancier. “Niemand komt in het donker of de kou te zitten”, verzekert het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Het gaat wel slechts om een tijdelijk vangnet, waarbij klanten zo snel mogelijk moeten overstappen op de vrije markt.

Demir benadrukt wel dat ze in het geval van de Vlaamse Energieleverancier “als minister niet vooruit kan lopen op beslissingen van een rechtbank”. “In de eerste plaats zou een dergelijk faillissement erg slecht nieuws zijn voor de klanten”, is wel te horen op haar kabinet. “Daarom dat we prioritair voor oplossingen moeten zorgen voor hen. Fluvius en VREG zijn dan ook gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen voor het geval dat de rechtbank morgen beslist tot het failliet van een leverancier.”

In het geval van een faillissement wordt een curator aangeduid die het proces opvolgt en de nodige afspraken tussen de leverancier en de klanten treft. Klanten van de failliete leverancier kunnen zich dan als schuldeiser opstellen en hun voorschot terugvragen.

Toch is het weinig waarschijnlijk dat ze het volledige bedrag terugkrijgen, zei Melissa Vanmeenen, professor Insolventierecht en vicedecaan aan de UAntwerpen, in oktober, toen al bleek dat “een kleine Vlaamse leverancier” met een betalingsachterstand kampte. “De schuldeisers moeten wachten tot de afrekening van het faillissement of er nog iets te rapen valt.” Daarnaast genieten de klanten niet van een speciaal beschermingsfonds zoals wel het geval is wanneer een bank failliet wordt verklaard.