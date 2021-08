Vlaamse en Waalse ziekenhuizen vangen Brusselse covidpatiënten op, maar ‘dit is geen rampscenario’

Waarom is deze beslissing nodig?

“Er zijn meer gehospitaliseerden in de Brusselse ziekenhuizen dan elders. Maar de situatie is zeker niet zo ernstig als de vorige keren dat we patiënten naar andere ziekenhuizen moesten brengen. Toen was het effectief zo dat alle ziekenhuizen vollagen. Nu zetten we de transfers sneller in gang, om te zorgen dat er voldoende bedden op intensieve zorg vrij zijn voor niet-covidpatiënten. Die transfers gebeurden in de vorige golven ook.”

Moeten we dit dan een nieuwe golf noemen?

“Neen. Er liggen vandaag veel minder patiënten in Brussel op intensieve zorg dan in vorige golven – het zijn er nu 59. Het principe van de transfers blijft hetzelfde, maar maar nu willen we voorkomen dat niet-covidbedden omgevormd moeten worden naar covidbedden. Dat is de fase waar we nu in zouden komen als we de transfers niet opzetten, in een vijftal ziekenhuizen verspreid over Brussel. Dit is geen rampscenario, we schakelen gewoon sneller zodat er geen druk komt op de andere zorg.”

59 mensen op intensive care (ic), dat valt nog mee?

“Ja, er zijn hogere aantallen geweest. 28 procent van onze ic-bedden is nu bezet door covidpatiënten – veel minder dan in vorige fases. Er zijn nu ook nergens extra bedden gecreëerd boven de normale ic-capaciteit, wat betekent dat er nu minder bedden zijn dan op het hoogtepunt van de crisis. Maar het aantal opnames is wel aan het stijgen, dat is een aandachtspunt.

“Wat ik wel wil nuanceren: het is niet dat Brussel het simpelweg moeilijk maakt voor de omliggende regio’s. U moet weten dat in de Brusselse ziekenhuizen 23 procent van de patiënten niet van Brussel afkomstig is. Die komen hoofdzakelijk uit Waals en Vlaams-Brabant. Maar het valt niet te ontkennen dat de opnames het hoogst liggen in Brussel. Er zijn veel nieuwe infecties door terugkerende reizigers en omdat de vaccinatie niet loopt zoals we willen.”

Wat is het profiel van de mensen die nu met covid op ic belanden?

“We hebben daar geen detailcijfers over. Vorige week hebben we wel een enquête afgenomen bij onze ziekenhuizen en daaruit bleek dat de meesten niet of niet volledig gevaccineerd zijn. Zij vormen ongeveer 90 procent van de ic-patiënten. Er liggen ook gevaccineerden op intensieve – vaak mensen met onderliggende aandoeningen – maar dat zijn er een stuk minder. En zij zijn ook minder ziek dan niet-gevaccineerden. De boodschap blijft dus echt wel om te blijven vaccineren.”

Is dit een voorbode voor een zware winter in de Brusselse ziekenhuizen?

“Ik hoop van niet. We moeten echt werk maken van een hogere vaccinatiegraad, zodat we de positieve effecten daarvan kunnen zien. Het is ook daarom dat we beslist hebben om nog niet te versoepelen zoals Vlaanderen en Wallonië dat wel al doen. Op die manier willen we vermijden dat we een heel moeilijke winter tegemoet gaan.”