Vlaamse economie groeit sterker dan Waalse en Brusselse

In de economische vooruitzichten opgesteld door het Federaal Planbureau, Statistiek Vlaanderen, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het Waalse Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique wordt voor Vlaanderen een groei vooropgesteld van gemiddeld 1,6 procent per jaar in de periode 2024-2028. De gemiddelde groei in Wallonië en Brussel zou uitkomen op respectievelijk 1,3 en 1,1 procent voor die periode. Ook dit jaar zou de Vlaamse economische groei (1,4 procent) hoger uitvallen dan die van Wallonië (0,9 procent) en Brussel (1,3 procent).

De hogere groei in Vlaanderen wordt toegeschreven aan een hogere bijdrage van de marktdiensten en meer groei van de industrie. Met marktdiensten worden bijvoorbeeld vervoer en communicatie bedoeld, maar ook handel en horeca, kredieten en verzekeringen of de gezondheidszorg.

Werkgelegenheidsgraad

Nog volgens de prognoses zou de werkgelegenheid blijven toenemen in de drie gewesten in de periode 2023-2028: met gemiddeld 0,5 procent in Brussel, met 0,7 procent in Wallonië en met 1 procent in Vlaanderen. De Brusselse werkzame bevolking zou echter sterker groeien dan de Waalse en de Vlaamse: met 1,3 procent per jaar tegen respectievelijk 0,7 procent en 0,9 procent, onder meer dankzij de verdere toename van het aantal pendelaars van Brussel naar Vlaanderen. De werkgelegenheidsgraad stijgt dan ook het sterkst in Brussel, waar hij op 68,9 procent uitkomt in 2028, tegenover 79,3 procent in Vlaanderen en 68,1 procent in Wallonië.

Wat de koopkracht betreft, zou de groei daarvan vertragen in 2024. Dat is onder meer het gevolg van het wegvallen van de steunmaatregelen voor de energiefactuur. In de periode 2025-2028 zou de koopkracht van de Brusselse huishoudens jaarlijks toenemen met gemiddeld 1,5 procent, en de koopkracht van de Vlaamse en de Waalse huishoudens met 1,2 procent. De Brusselse inkomens worden ondersteund door de sterke groei van de werkzame bevolking. In Vlaanderen en Wallonië wordt de inkomensgroei meer bepaald door de pensioenen als gevolg van de sterkere vergrijzing van de bevolking.